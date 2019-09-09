冷眼集》注意中國的變動

2019-09-09

記者鄒景雯／特稿

台灣的政治菁英現在大概把多數的精力都放在選舉上，還有幾個人在專注中國政經情勢的變化，進而做出精準的判讀、甚至對策，外界並未充分感受到訊息；最近有一份疑似中共高官錄音檔的內容在坊間流傳，其層級與真實性固然尚待追查，但是在美中貿易大戰下，習近平政權受到嚴厲的黨內鬥爭傳聞，正不脛而走，其後續走向，毋寧真正是頭條大事。

這份談話錄音檔，傳達出幾個重點。首先是中美貿易戰麾戰至此，為中國帶來金融的危機、地產的危機，從而引發了中共的統治危機，目前有三股勢力在鬥爭；其次是為了因應強大的衝擊，習當局可能恢復當年的計畫經濟體系，不久前的「統購統銷」正是起手式；第三，除了以人民幣貶值來對付美國，為了解決財政危機，習當局甚至可能會發行新貨幣，把地下資金全部洗出來。這些駭人聽聞的討論，如果對照新近諸多的公開資訊所透露的蛛絲馬跡，中國經濟情況已經面臨到一個非常困難的局面，恐怕不會是假。

這些衝擊，包括美國不斷加徵關稅，導致外資企業遷出離開，中資企業也不得不紛紛出走，可預期會帶來龐大失業問題，以及一連串的連鎖效應。還加上中國本身爆發非洲豬瘟已至全面失控，豬價高漲的情況，牽動ＣＰＩ的上升，更帶來通貨膨脹的危機。上月底中國國務院規定各省市要分配養豬任務，近日身兼中共中央農村工作領導小組組長的副總理胡春華，在督導豬隻生產時，強調保障豬肉供應是當前「三農」工作最迫切任務，都顯示出了情勢的嚴峻。

中國經濟的內外交迫，特別是對經濟成長的打擊，不只是對許多經濟數據的影響，而是對其人民的生活將造成強大的壓力，這是中國這樣的社會能否持續維持穩定的要害。傳出要恢復到計畫經濟時代的做法，說白了這是戰爭體制，不僅暴露中國人口實在太多的沉重問題，同時也凸顯了其經濟發展不患寡而患不均的嚴酷挑戰，如何確保至少一億多在貧窮線掙扎的人口不發生致命性的困境，這個選擇恐怕亦是不得不然，或非空穴來風。

探知中國的劇烈變動，這本是所有總統參選人應該致力的課題，台灣選民才能據以了解他們的認識是什麼？未來又將如何處理兩岸關係與台灣的經濟轉進？事實上，冷戰架構一旦形成，這不是三、五年的事情，老美已經預示了十年的格局，當台商回流業已方興未艾之際，如何協助企業花開散葉、另拓生產基地，無論如何都是台灣的生存戰略，新南向不夠，還要加大力度，拿出實績，台積電的三奈米能不能留在台灣，還是必須前往美國，關係到我們反情報的能量，這些質問，蔡政府要連任，必須實問實答，其他參選人如果連問題意識都沒有，那就回家，不要出來丟人現眼。

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