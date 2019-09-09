躲韓？ 侯：總要有人好好做事

2019-09-09

〔記者陳心瑜、邱書昱、賴筱桐、周湘芸／新北報導〕國民黨總統提名人韓國瑜昨天到新北市造勢，新北市長侯友宜以「拚市政」為由缺席，侯表示市政行程滿檔，從早到晚都有行程；前新北市長朱立倫也以訪日為由沒有現身。

侯友宜昨天有六場公開的市政行程，昨晚六點韓國瑜在三重區的造勢晚會開始時，侯正在偏遠的瑞芳區視察九份黃金博物館、十三層遺址點燈活動。媒體追問侯是否故意安排到瑞芳區的偏遠行程「躲韓」？是否營造趕不回市區參加造勢晚會的印象？

侯友宜強調，「台灣總是要有人好好做事」，他身為新北市長，四百萬市民希望他做好市政，這才是現階段最重要的事，先獲得市民肯定再來談支持誰，才有意義。侯說，距離選舉還有一段時間，他目前只想好好拚市政、好好做事最重要。

從早到晚行程滿檔

對於未來是否接任韓國瑜新北聯合競選總部主委一職？侯友宜仍重申拚市政優先，未正面回應。另外，對於國民黨新北市黨部主委李乾龍表示，新北的輔選目標是讓韓國瑜打破侯友宜去年在市長選舉贏綠營的三十萬票，侯回應，「李主委有想法很好啊！有想法總比沒想法好。」

韓國瑜昨天下午到新北市蘆洲區湧蓮寺參拜，湧蓮寺的主任委員是陳宏昌，陳日前因批評韓國瑜「打麻將、抱女人」而被開除國民黨籍，陳昨天因為出國而未現身，由副主委林忠男接待，林表態力挺韓國瑜。

韓國瑜表示，如果陳宏昌沒出國，他會親自邀請陳一起拜佛，畢竟陳以前是立法院的老同事，大家也都是佛教徒、拜觀世音菩薩，在神明面前，任何情緒或心理上的不愉快都不重要，觀世音菩薩聞聲救苦、自渡渡人，他相信宗教可以超越彼此之間的小摩擦。

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