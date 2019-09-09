2019-09-09

〔記者賴筱桐、周湘芸、陳心瑜、邱書昱／新北報導〕國民黨總統提名人韓國瑜昨天到新北市與黨籍立委參選人舉行便當會，他表示，當年連勝文參選台北市長時，一開始民調很高，結果被「拿錢的名嘴」不斷攻擊，造成黨內失去信心；他昨晚在新北市的造勢晚會再度強調，外界很多黑韓的謠言，都是「拿黑錢的電視名嘴」所為。

一旦失去信心 國民黨就會垮

韓國瑜說，一朵揮之不去的烏雲，把大家的內心遮住了，這些烏雲包括國民黨能不能團結？會不會分裂？是否能打贏選戰？他有沒有喝酒、抱女人、跳樓自殺？老婆跟男人照相有沒有十指緊扣？烏雲就是敵人的陰謀，當烏雲把天空與太陽遮蓋起來，就是敵人準備迎接勝利的時候，如果對自己團隊沒信心，離失敗就越來越近。

他表示，當年連勝文參選台北市長，起初聲望與民調非常高，但媒體報導連喝紅酒、開轟趴、批評連是有錢人，「拿錢的名嘴」也開始攻擊，連的民調下滑到最低點；自己被提名參選總統後，黑道、吸毒、喝酒、抱女人的負面攻擊沒有停過，如果國民黨自己都沒有信心，如何打贏選戰？

韓國瑜表示，他不是聖人，年輕時調皮搗蛋，當民意代表時愛喝酒、打麻將，但他可以面對過去、迎接未來，他一向磊落的個性被打成這樣，支持者一旦失去信心，國民黨就會垮掉，沒有戰力，「我們心中的烏雲擴大，這個選戰打得下去嗎？」

對於鴻海集團創辦人郭台銘接受日本媒體專訪時，表示將朝參選總統的方向努力；韓國瑜回應，國民黨一定要團結，不到最後關頭，絕不輕言放棄，台灣退一步幾乎失守，中華民國退一步極有可能亡國，希望郭台銘和其他菁英留在黨內，才能讓無德的蔡英文政府下台，如果再讓蔡執政四年，無法想像台灣會變得多悽慘。

韓國瑜昨天到新北市板橋慈惠宮、蘆洲湧蓮寺、大眾爺廟、保和宮、三重先嗇宮拜拜，沿途受到許多支持者簇擁，「總統好、凍蒜」呼聲不絕於耳。慈惠宮被視為郭台銘的「起家廟」，「踩地盤」與「拔樁」意味濃厚。他說，自己也是板橋人、板橋國小畢業，從小就常來慈惠宮拜拜，絕對沒有要跟誰互別苗頭的意思，希望媽祖保佑國家和樂、安全、人民有錢。

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