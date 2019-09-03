藍青對韓有疑慮 恐被郭打包帶走

2019-09-03

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨陷入黨內裂解危機，國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜言行讓藍營青年有疑慮，不少國民黨前青年團成員加入郭團隊，黨務人士憂心，原本為數不多的藍營青年恐怕會遭鴻海創辦人郭台銘「打包帶走」。

已有青年軍加入郭營

郭台銘可能以獨立參選人的身分投入大選，郭陣營招兵買馬，在前總統馬英九擔任黨主席時期的國民黨青年團總團長林家興及青年軍陳佳圻、前立委李嘉進兒子李縉穎都加入郭團隊，三人皆為藍營青年智庫「新共和通訊」成員。

雖「新共和通訊」成員不少人加入郭團隊，但知情人士指出，不能直接斷定郭台銘有和「新共和通訊」合作或整個智庫在幫郭，應解釋為林家興去郭陣營幫忙，自然會找他的「戰友」加入，這群藍營青年大都對韓國瑜有疑慮，認為韓沒有能力參選，郭出來是多給藍營一張門票，有相同想法藍營青年恐怕不少，只是會不會「明著做」而已。

黨務人士憂衝擊選情

一名黨務人士指出，「新共和通訊」和近幾屆的國民黨青年團關係密切，青年團近期舉辦「民主R.P.G政治實踐營」，新共和通訊就掛名協辦，林家興也擔任講師，若藍營青年對韓的疑慮持續未消，恐怕會有大批藍營青年遭郭台銘「打包帶走」，衝擊不小。

不過，也有黨內人士認為，國民黨在青年領域本來就弱勢，韓國瑜的主力支持者也非來自青年，就算黨內藍營青年出走，也不至於影響明年大選整體選情，但如果年輕族群持續討厭國民黨，對國民黨的未來發展將產生衝擊，年輕選票恐怕一去不復返。

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