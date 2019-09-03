2019-09-03

記者鄒景雯／特稿

泛國民黨即將出現兩組候選人，怎麼看未來的盤勢，端視韓國瑜與郭台銘是否能做好票源的周密區隔，成則兄弟登山，各有努力的空間，敗則必然回歸其黨史上歷次的分裂覆轍。按照目前的訊息顯示，韓郭雙方已經有意識地朝著前者在使力，這是蔡英文團隊最該留意的。

韓國瑜與郭台銘都是政治「非典」，這意味著傳統國民黨人物都已經「被退大位」，包括吳敦義轉攻主席與立法院，朱立倫改弦行政院；由於藍營菁英已經在初選經過一次清洗，現在就不能用過去的菁英邏輯來推測國民黨勢力的分合，要由韓總與郭董各自在社會的動員能量來詳細估算。

韓國瑜方面很清楚，他糾集了反民進黨近四年執政怨恨的「韓粉」大軍，國民黨在南部縣市的地方派系，以及贏得黨提名後，若干必然追隨的黨組織力量。這些支持者不僅是所謂的「庶民」階層，同時普遍年齡不小，缺乏年輕族群的青睞，板塊固定，但凝聚力強。此外，延續去年「九合一」選舉的脈絡，目前仍是對岸鎖定的對象。

韓國瑜最尷尬的是，過去社會中長期傾向國民黨的保守、右派選民中，有一部分主要受菁英統治影響較大的族群，例如中產階級、經濟選民，始終與之絕緣，彼此間很難產生化學變化，並未因其取得「正朔」而有所改善，這些票源如果沒有適當的人來承接，或者不投票，或者有可能轉向支持蔡英文，對於力爭重返執政的國民黨來說，這該怎麼辦？郭台銘的出現，其實解決了這個難題。

站在郭台銘的角度，除了前述韓國瑜挖不到的選民結構外，原本在國民黨菁英拔擢體系中培養的人，例如馬英九、郝龍斌之類者，肯定也較青睞它，特別的是，這次他與王、柯結盟，前者有基層派系背景，後者訴諸所謂的中間力量，還有年輕世代的好感，這樣的光譜擴散，提供了他一拚的本錢。我們看到郭陣營放棄「換瑜」後的戰略，相當精準靈活，第一郭要以無黨籍連署參選，不會借親民黨的牌，把自己做小了，這表示他想求勝，不是像某些人只是為了報復仇人而已；其次是即使國民黨「換瑜」，郭也不回國民黨，這說明郭不會再犯只在黨胡同裡「換柱」錯誤，既激怒韓粉，也混淆了他想走出一條超越藍綠、實則接收藍綠游離票的選戰路線。

即因為韓、郭兩人，本身的區別性就這麼大，因此嗅覺敏感的人一定會聞到他們各自都在力撐選票極大化，韓是固守，郭是外拓；如果他們做成了，就會搭建起三角形的兩個角，倘若是這樣，也會把蔡英文的得票逼成第三個角，而不是兩軍對決的較穩定結構，這時國民黨的機會就來了。

相對地，民進黨這時該怎麼辦？當然是要在三角中成為最大角，如何做到，蔡英文最近要求輔選幹部要走出「同溫層」，此事說易行難，答案在：別再多聽順耳的話，努力解決逆耳的話。唯此而已。

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