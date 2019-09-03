郭辦：就算換瑜 郭也是獨立參選

2019-09-03

〔記者陳柔蓁、方志賢／綜合報導〕國民黨出現「換瑜」傳聞，先前強調若參選會以獨立參選的鴻海創辦人郭台銘是否會成為備胎人選？郭幕僚、永齡基金會副執行長蔡沁瑜昨強調：「郭台銘要選，一定是獨立參選，不會受任何政黨遊說。」郭台銘沒有期待換瑜，這是國民黨自己要解決的事情，不是郭一人所能置喙的。

張顯耀傳話想吳郭會 郭辦：有點尷尬

有媒體報導指稱，因總統提名人韓國瑜民調不斷下滑，國民黨已經策劃「換瑜」等備胎計畫，黨主席吳敦義派前陸委會副主委張顯耀私下拜會郭台銘，希望郭台銘當國民黨的「備胎人選」。蔡沁瑜昨對此表示：「就算國民黨內有任何變化或決定，郭台銘也不會回去代表國民黨參選，郭對換瑜沒有期待。」

不過，蔡沁瑜也說，張顯耀曾代表吳敦義打電話給郭台銘，傳達想坐下來碰面的訊息，但要講什麼，兩人心中不免有些尷尬，給他們多一點時間沉澱思考，找出一個最好的碰面方式。

侯明鋒婉拒 郭辦：找副手是當務之急

不過，郭台銘若獨立參選，九月十七日將是中選會最後申請為總統、副總統選舉被連署人的受理期限。蔡沁瑜對此也指出，如果要選，找副手確實是當務之急。

對於副手人選，新北市長侯友宜二哥、高醫大附設醫院院長侯明鋒，日前被郭台銘認為是「絕對合適人選」，但侯明鋒昨開記者會，婉拒擔任郭台銘的副手。他感謝外界及郭台銘對他與高醫的肯定、厚愛，會持續做好醫療工作，照顧好病患是現在最重要的工作。

蔡沁瑜表示，侯明鋒是不可多得的人才，有聽到侯婉拒當副手的回應，很可惜，但是世界很小，若現在沒辦法合作，未來可能有機會相逢。

對於九月十七日中選會申請為正、副總統選舉被連署人的受理期限，蔡沁瑜也說：「我們了解時間急迫性，在十七日之前一定要把這件事做好。」

侯明鋒在記者會指出，因為永齡基金會進行乳癌患者DNA檢測，讓不少乳癌患者受惠，他才與郭台銘結緣，他去年開始擔任高醫院長，至今剛好滿一年，有責任把院長角色扮演好，目前最重要的工作是教學、研究及服務。

媒體詢問有沒有打算擔任郭台銘的副手？侯明鋒明確表達「沒有」。媒體詢問郭台銘有沒有與他通過電話或聊過擔任副手？侯明鋒則表示，上次見面是在頒獎典禮，當時有很多人，也沒有談到什麼，就是大家看到的畫面。

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