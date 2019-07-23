拚2020 最強母雞》外交是強項 蔡強打顧主權

2019-07-23

〔記者謝君臨／台北報導〕二○二○年總統及立委選舉，僅剩下半年時間，民進黨立委肯定總統蔡英文拚外交及施政改革表現，認為蔡將發揮「母雞帶小雞」的效應，相較於其他親中參選人，蔡更能兼顧台灣安全與主體性；不過立委提醒，選戰仍需注意防堵假消息、泛綠整合，並積極告訴人民「政府做了什麼」。

立委何志偉表示，以現今國際環境，台灣總統應該是全世界最難當的總統。外交、國防是總統最直接的職權，蔡的表現顯著，對於整體選情絕對是大加分；他在跑活動時，只要在台上談到蔡總統，民眾都自發性鼓掌，這是很直接的回饋，「我們是同一條船、同一條心」。

不過，針對選戰，何志偉認為仍應強化三大面向，包括特定社群脈絡的假消息攻擊、泛綠整合細緻化，以及持續與社會溝通、有感的實質政績，讓人民看到執政黨的努力。

仍須防堵假消息 加強社會溝通

立委黃國書指出，對黨內立委參選人而言，小英還是「最大的母雞」，基層民怨雖已不像去年九合一選舉時高漲，但還是有；對於明年大選，民進黨要有撼動人心的訴求，把上次投給小英的票召喚回來。

黃國書說，香港「反送中」議題持續發酵，是否成為本次選戰中的最大議題，值得觀察；另與民生直接有關的內政議題，有哪些需要調整、哪些很成功，須加強對選民行銷，過去引發最大民怨的「一例一休」，是否用什麼方式調整，都必須去思考。

立委賴瑞隆認為，蔡總統執政三年多來，在國防、外交上，與美國的關係有史以來最好，軍購也獲得人民認同；反觀中國無所不用其極介入香港「反送中」行動，對自由民主所造成的影響，讓台灣人民深思國安主權的重要性；外交、國防是蔡總統的強項，這也獲得世界各國肯定。

賴瑞隆表示，中國對世界各國發動網路及媒體攻勢，台灣首當其衝，對中國而言，假消息成本低廉，但造成的效應卻非常大，對台灣政府是很大的挑戰；錯誤訊息應立即澄清，務必將傷害降到最低。

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