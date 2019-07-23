拚2020 最強母雞》市政若做好 韓流可衝全國

2019-07-23

〔記者林良昇／台北報導〕高雄市長韓國瑜將代表國民黨參選二○二○年總統，高雄市政眾所關注，國民黨立委認為，支持韓國瑜以高雄市政為主，因為高雄市政好壞將影響明年初大選甚鉅。若市政做得好，將會拉抬全國選情；如果做不好，對於選情也會有衝擊。國民黨應發揮團隊分工，不能只靠韓國瑜。

明年總統、立委大選同日舉行，韓國瑜是否發揮「母雞帶小雞」功能，用「韓流」帶領國民黨奪取立院多數席次，引起黨內重視。國民黨立委陳學聖表示，高雄市政對明年大選勝負佔五十％，只要市政做得好，就不會有負分，如果執政不好，就會拖累選情，所以韓強調平日留在高雄，是正確的方針。

國民黨立委沈智慧指出，韓國瑜在高雄的政績很重要，如果高雄做得好，正可以證明他足堪大任。在輔選方面，國民黨在基層本來就有組織架構，已經陸續啟動輔選機制，國民黨十五位縣市長就是當然的輔選戰將，韓不是一個人在選，會有很多分身。

國民黨立委廖國棟認為，選舉是夜以繼日在準備，韓國瑜就算平日待在高雄，他的所作所為也都是在為總統選舉做準備，做得好就加分，做不好就減分，沒有分平日、假日。

但廖國棟說，韓國瑜在高雄市政的作為對於總統選舉比較有關係，不太會影響立委選舉，立委選舉部分仍受去年開始的「韓流」帶動，目前看起來氣勢仍然很強。

「如果市政做不好，外界會質疑如何把國政做好。」國民黨立委李彥秀指出，韓國瑜將市政做為第一要務的方向是正確的，就算韓在假日沒上班，高雄市府團隊是否對市政有疏忽才是重點，未來韓是否請假輔選也不是重點，並不需做太多討論。

藍委：整合所有大頭 不能只靠韓

李彥秀認為，選務和市政要如何兼顧，這方面就由黨中央配合韓國瑜的狀況做調整，必須整合所有黨內大頭，不能只靠韓當主角，主角不只有一個，「母雞」可以非常多，黨內大家可以互相搭配、互補，讓每個人都能扮演角色，團結各家軍，變成「中華民國軍」。

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