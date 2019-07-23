兩岸國際議題 韓找恩師蘇起

2019-07-23

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市長韓國瑜前天（週日）現身台北，與恩師蘇起見面，他坦承邀請蘇起加入國政顧問團，指導兩岸與國際；韓國瑜昨晚也接受電視政論節目專訪，表示會仔細思考，如何在美中台之間，成為彼此都能接受的總統人選。

韓國瑜在政大東亞所撰寫的碩士論文，曾任國安會秘書長與陸委會主委的蘇起就是指導教授，韓國瑜今年四月訪美行前，也特地向蘇起等三十多位學者閉門請益。

韓國瑜前天未安排公開行程，人也不在高雄，結果被媒體捕捉到與蘇起在台北見面。對此，媒體昨天傍晚詢問韓「會找蘇起當你的幕僚團隊嗎？」

韓國瑜回應，他的國政顧問團，目前為止大概有三十位，都有分工，在兩岸及國際這塊，會請蘇起老師負責，蘇也同意擔任這樣一個職掌與工作。

針對美中台之間的關係，韓國瑜昨天在接受電視政論節目專訪時表示，美國對二○二○台灣總統有四種選項，第一是美國喜歡、北京討厭；第二是美國討厭、北京喜歡；第三是美國、北京都討厭；第四是美國與北京不那麼喜歡，但也能夠接受。他會仔細思考，如何在美中台之間，成為彼此都能接受的人選。

針對國防問題，韓國瑜認為，未來總統要講清楚國防政策，他不反對軍售，買武器防衛自己，是一定要做的，國防訓練是為了讓潛在對手不要輕啟戰端，但戰爭沒有贏家、和平沒有輸家。

主持人問他說，美國似乎較支持蔡英文？韓國瑜表示，他如果到美國訪問，想講兩岸若持續碰撞下去，發生戰爭或接近戰爭邊緣，是否會把美國拖下水？美國希望這樣嗎？或是能兼顧大家利益，套句土話就是「和平、快樂、發大財」。

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