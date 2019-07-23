輔選韓？侯：先做好市政

2019-07-23

〔記者邱書昱、林良昇／綜合報導〕高雄市長韓國瑜贏得國民黨總統初選，黨中央擬安排十五位藍營縣市長擔任韓國瑜與當地立委的縣市聯合競選總部主委。對此，新北市長侯友宜昨天受訪說，他現在的角色是市長，先把市政建設做好再來談支持誰才有意義，台灣選舉有太多口水，他先做好市政才重要。

台灣選舉太多口水

黨內人士表示，目前就是這樣安排，地方黨部主委會報今天舉行，將轉達黨中央的要求。一名黨內輔選人士指出，各直轄市、縣市總統與立委聯合競選總部的主任委員是以掛名為主，不需要全部忙於輔選工作，縣市長還是能正常維持政務，應不至於分身乏術。

侯友宜對於接任國民黨新北市的總統、立委聯合競總主委「未置可否」，引來外界揣測。對此，接近侯友宜的人士指出，侯非常清楚人民早已厭惡黨派之爭，民眾期待政治人物認真做事，侯在市長選舉時因此刻意淡化黨派，堅持「認真做事就是品牌口碑」，這比政黨利益更重要，先做好新北的政績自然有利於國民黨的總統及立委選情，並非刻意與國民黨或某人保持距離，請外界不要誤解。

國民黨新北市議員林金結認為，侯友宜在去年市長選舉時只設置競選總幹事一職，並沒有主委，但總統大選畢竟與市長選舉不同，各縣市需要競總主委統籌地方各項選務，他會向侯勸說擔任主委的重責。

「挺朱立倫」立場鮮明的藍營市議員蔡淑君表示，現在是防汛期又碰上豪大雨，侯友宜目前的使命是將防災做好，選舉放在其次，外界不需要太多聯想。

朱立倫的子弟兵、市議員江怡臻也說，侯友宜現階段的確應該以市政為主，做好市政，自然會讓民眾對國民黨的印象加分，等黨內的選戰步調踏穩後，大家團結一致替候選人輔選是非常自然的事情。

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