派人探視彰化鹹粥嬤 陸委會曝「微信」通訊隱憂

陸委會副主委梁文傑。（記者林哲遠攝）

2025/01/16 18:12

〔記者林哲遠／台北報導〕彰化鹹粥阿嬤的孫子因涉詐騙案遭中國山西公安拘留，陸委會、海基會今日赴鹹粥阿嬤家中探視並提供協助。陸委會副主委梁文傑今日在例行記者會上強調，我方會在中共法律許可範圍內提供必要協助，並提醒國人詐騙集團習慣使用微信傳遞訊息，而微信通訊能被中共公安掌握，當詐騙人員尚未踏進中國前，公安恐已做好逮捕準備。

彰化縣伸港鄉賣鹹粥維生73歲阿嬤，一手帶大的19歲黃姓孫子在失聯300多天後證實，因涉及詐騙被拘留在中國山西公安局，陸委會與海基會今天派員了解鹹粥嬤訴求，阿嬤一見到官員就流淚下跪請求救金孫。對此，梁文傑說明，陸委會今天已經有派人探視這位阿嬤，也會盡量提供一切必要的協助，但由於是詐騙案件，因此我方會中共法律許可範圍提供必要的協助。

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梁文傑也提及，最近以來國人赴中遭拘留、盤查或涉案被捕的事件有增加趨勢，尤其是詐騙案件，去年1月至今，陸委會掌握已經有31名國人因從事詐騙或詐騙車手，在中國遭中共公安逮捕，這些案件，政府相關單位都有透過既有的機制向中方確認現況，並視情況提供家屬必要協助。

他強調，若國人有接獲自稱是中共的官員或律師來與家屬聯繫，說其家人被逮捕、拘留等，無法確認真偽或擔心是詐騙集團，可向警方、陸委會或海基會來反映，政府會提供相關協助。

梁文傑也特別強調，詐騙集團習慣使用微信傳遞訊息，要提醒國人，不要以為微信的通訊是安全的，由於微信對中共而言是完全透明的，中共公安可以掌握，當詐騙集團的人還沒踏進中國，公安人員可能已經做好逮捕的準備。

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