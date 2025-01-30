恐怖！休旅車衝3次撞破小7兩道門卡住 女駕駛被強制送醫

黑色休旅車衝撞草屯郊區的7-11便利商店，撞破兩道玻璃門卡住。（圖擷自「草屯人」臉書社團）

2025/01/30 12:29

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣草屯鎮郊區1家7-11便利商店，大年初一晚上被1部休旅車，從停車場直接衝進大門，所幸小七有兩道門，該車接連撞破兩道門強化玻璃後卡住，否則恐傷及店員和顧客，女駕駛情緒不穩跑到大馬路，警方怕發生危險將她強制就醫。不少路人目擊，驚問「這算是另類的得來速嗎？」

這起休旅車直衝7-11便利商店的事故，發生在大年初一晚上6點多，監視器有拍到整起事故發生的過程，影片顯示，1部黑色休旅車原本停在小7正門前的停車廣場，突然啟動往小7正門駛去，因正門比廣場稍高，休旅車第一次衝不上去，倒車重試仍不成功，第3次重踩油門衝上去，衝破兩道玻璃門後，車子卡住不動。

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車子撞進小7時，店內的人紛紛走避，原本停在休旅車旁的白色轎車趕緊後退開離，其他的車子也陸續開走，以免被波及。事故發生後，有民眾把照片PO網，不少網友說「駕駛買咖啡太心急了！車子直接開進去」，也有不少人說「駕駛把小7當得來速！」

有民眾透露，女駕駛下車後敲他的車門，表示要搭他的車離開，他不理會，該名女駕駛情緒疑似情緒失控，跑到馬路上不肯走，多名駕駛發現後趕緊避開。警方接獲報案趕來處理，力勸闖禍女駕駛退到廣場，女駕駛卻無法冷靜，為了保護她的安全，員警合力將她帶回廣場，隨後送醫治療。

草屯警分局表示，該名女駕駛年約30歲，為何衝撞超商原因不明，闖禍後情緒極不穩定，所幸現場無人受傷，便利商店則說「暫不提告」。

女駕駛啟動車子往前衝撞。（圖擷自民眾提供的影片）

女駕駛衝撞小七正門，前兩次都沒有衝上去。（圖擷自民眾提供的影片）

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