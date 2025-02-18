北捷紅線車廂飄「尿騷味」 捷運公司 ：可能是北投硫磺氣造成

台北捷運清潔人員示範清理車廂欄杆、把手。（記者林承鴻攝）

2025/02/18 16:49

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北捷車廂這1線「尿騷味超重」 網友共鳴：找不到源頭

〔記者林承鴻／台北報導〕偶有民眾反映，搭乘台北捷運淡水信義線（紅線）總會聞到一股尿騷味，但找不到源頭，每天通勤十分困擾。台北捷運公司今（18）日釋疑，今天早上全面檢視紅線列車並未發現異味，推測可能是列車行經硫磺氣比較重的北投地區造成影響，會持續加強清消作業。

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網友在社群平台的發文引起討論，有人認為是紅線行徑台大醫院、馬偕醫院等各大醫院，可能有老人或病患尿失禁，異味無法完全去除；也有人說紅線車廂確實有個味道，但不是尿騷味，比較像是潮濕處會有的味道。

台北捷運公司行車處處長曾朝暉說，紅線與其他路線不同之處，在於列車行駛高架段會經過硫磺氣比較重的北投地區，加上旅客身體不適有生理狀況，或者飲料打翻等等，都可能是造成列車有異味的原因。

曾朝暉強調，電聯車每天收車回機廠到發車出來前，一定會做全車清潔跟消毒，以防疫標準漂白水全面加強車廂座椅、靠背、欄杆、把手與屏風、地板、車間通道等旅客常接觸設備清消作業，經檢查合格後才能上線服務。

列車營運全時段開啟空調系統，每週以防疫標準漂白水噴灑迴風口，空調濾網每個月都會拆卸清洗，浸泡漂白水溶液裡徹底消毒。曾朝暉說，每個人對氣味的敏感不同，初步研判有可能是阿摩尼亞的味道，會持續檢討清潔工法，評估列車清潔的頻率跟狀況。

北捷呼籲旅客在捷運系統如遇有不潔或發現異味，在列車上可透過對講機通知行車專員或行控中心，在車站請通知站務人員，或是利用台北捷運AI智慧客服通報，將儘速派員前往處理，希望旅客共同維護車廂及車站的環境整潔。

台北捷運清潔人員示範清理車廂空調迴風口。（記者林承鴻攝）

捷運車廂空調濾網每月都會拆卸清洗，浸泡漂白水溶液裡徹底消毒。（記者林承鴻攝）

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