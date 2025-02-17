北捷車廂這1線「尿騷味超重」 網友共鳴：找不到源頭

網友好奇，為何北捷車廂總是有「公廁尿騷味」，引起網友熱議。示意圖。（資料照）

2025/02/17 23:12

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕許多人都靠大眾交通工具通勤，不過一名網友好奇，搭乘捷運時總是會聞到一股臭味，而且想找也找不到源頭，但是每次都能聞到讓人十分困擾，對此，原PO直呼，「捷運到底出了什麼問題，偏偏每天通勤來回都要兩小時多，快瘋了」。貼文曝光，引起網友討論。

網友在Dcard發文，認為每次搭乘北捷時，都會聞到類似「公廁的尿騷味」，而且只有「紅線（淡水信義線）」最為嚴重，但偏偏自己每天都要來回搭乘2個多小時，因此讓原PO感到十分困擾。

貼文曝光，引起網友討論，「我最近搭紅線也是被臭到快吐了，其他線都不會」、「紅線的話比較新的列車沒有味道，舊的列車奇怪的味道就很明顯」、「紅線真的蠻常有尿騷味，我還懷疑是不是自己鼻子有問題」、「機捷也是！」、「真的是紅線特別臭……也好想知道為什麼」、「紅線應該是經過北投那邊的關係吧？硫磺味+各式各樣的味道」。

另外，有網友指出，「紅線沿線三大醫院-台大、榮總、振興，是許多老人家的優先選擇，紅線通車以來每天至少坐四趟紅線的我，曾經目睹過數十次老伯伯在車廂尿失禁的情形，尿液也早已滲入座椅與地板的縫隙而無法清理，久而久之你們所說的尿騷味就出來了，曾目睹年輕OL大聲咆哮指責，老伯伯那泛淚的神情到現在都還記得，你我都會老，難保這種事情不會發生在我們身上」。

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