總預算協商二度破局 藍綠白互嗆不歡而散

立法院長韓國瑜（中）今（16）日第二度召集朝野黨團協商「114年度中央政府總預算案」，朝野立委共計提出3296案。但會議只進行約1個半小時就散會。民進黨團總召柯建銘（左）質疑，為何「野生動物保育法」已有共識卻改列最後一案。（記者劉信德攝）

2025/01/16 13:01

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院長韓國瑜今（16）日第二度召集朝野黨團協商「114年度中央政府總預算案」，朝野立委共計提出3296案。但會議只進行約1個半小時就散會。民進黨團總召柯建銘質疑，為何「野生動物保育法」已有共識卻改列最後一案；藍白陣營則指控柯到處罵人，協商都從盤古開天講起，浪費時間，大家不歡而散。

據統計，朝野黨團的提案數分別為國民黨團2334案、民眾黨團487案、民進黨團10案、委員會保留453案。而在剛才協商時，會議主席韓國瑜宣布又新收2案，引發民進黨團幹事長吳思瑤質疑，認為已有明確訂出截止收案時間，韓則回覆，他知道必須要院長簽字，「我已經簽字了，你有什麼提案可以提出。」

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協商時，柯建銘表示，上週五在院長辦公室協商，大家都很高興，甚至拍手，說昨天協商的第一案要把野保法請國民黨團總召傅崐萁先簽字，這院會也宣讀過，但收到協商通知為何該案發在最後，柯批評這是「詐術」。韓國瑜回覆，大家急著關心總預算，監督是立委天職，野保法可以私下溝通，這些無庸置疑。

國民黨團書記長林思銘則說，柯總召心知肚明，野保法不用在此協商簽字，重點在於「你怎麼和傅總召溝通，你們那麼好。」說「詐術」讓人聽不下去，總預算現在是最重要的。林也說，柯所言對於協商毫無助益，並批評柯昨天一直冗長發言，魔音傳腦、盤古開天，講到大家都受不了，還把我們打成中共同路人。

「其實我不知道現在在討論什麼。」民眾黨團總召黃國昌說，現在最重要就是處理總預算，扯到野保法，不知道在議程上，野保法現在會比總預算重要？要拿野保法協商卡總預算協商？無法理解。黃也反擊，憑什麼說在野黨在賣國，軍事設施設備在馬政府時代還有統刪到4～5%，這是客觀歷史事實，卻抹紅在野黨。

而在韓國瑜欲進入「通案」協商時，柯建銘再次發言，強調如何解決總預算問題才是重點，包括要增加開會時間都可以，「我是要解決問題的人，不是製造問題的人。」並稱野保法就5個條文，唸過去幾分鐘，再來進行公平會人事同意權行使，這有衝突嗎？他也對黃國昌說「罵你賣國算客氣，你是要亡國賣台的。」

期間，柯建銘提到罷免議題時，一度與國民黨團總召傅崐萁對嗆。傅說：「老柯你就下來選一次。柯反擊：「你不要插話，你算什麼東西。」傅則回嗆：「這叫民主？早上聽到下午，這就是民進黨的民主。柯說，不讓我講話，除非你找人把我打死。」傅再罵：「還不值得去動你，你沒那麼有價值。」

而後在朝野立委輪番發言後，韓國瑜無奈表示：「各黨經過二輪發言沒有共識，下午不進行協商，請大家保持溝通。」隨即宣布散會。

立法院長韓國瑜（右）今（16）日第二度召集朝野黨團協商「114年度中央政府總預算案」，朝野立委共計提出3296案。但會議只進行約1個半小時就散會。民進黨團總召柯建銘（左）質疑，為何「野生動物保育法」已有共識卻改列最後一案。（記者劉信德攝）

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