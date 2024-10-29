中市綠營議員北上批台中藍委擋預算 國民黨反控想「逐燕」

針對中市民進黨議會團幹部北上召開記者會批國民黨中市立委阻擋中央總預算，中市國民黨議會黨團認為，民進黨就是在做假議題。（記者蘇金鳳攝）

2024/10/29 16:26

〔記者蘇金鳳、蘇孟娟／台中報導〕針對中市民進黨議會團幹部北上召開記者會批國民黨中市立委阻擋中央總預算，對此，中市國民黨議會黨團認為，民進黨就是在做假議題；市府不提供預算資料被扣上「逃避監督」罪名，若提供中央未審議預算又恐因資料不實，被批「藐視議會」，民進黨關心民生是假、恐怕「逐燕行動」才是真。

此外，中市主計處表示，立法院目前仍在預算會期當中，屬於延續性或新增計畫亦須由中央認定。市府現在提供資料，若與中央認定結果不同，恐被認為市府的資料不確實， 目前中央協商已有進度，將於11月1日和11月5日進行報告及質詢，現階段尚無影響預算執行問題。

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國民黨黨團表示，台中市政府提不提供114年度總預算案新增項目都是錯。不提供，會被民進黨扣上「逃避監督」罪名；但若提供了，因中央總預算未審議，內容恐與中央認定不同，又會被民進黨被認定資料不確實，被抹黑成「藐視議會」。

國民黨黨團強調，中央總預算案是民進黨「假議題」操作再一經典之作，表面上關心民生發展，實際上是在施行「逐燕行動」，為綠營永久執政除去未來可能隱患。

針對民進黨議員指控，國民黨黨團質疑從100年度以來，立法院總預算只有3個年度於預算年度開始前完成，其餘11個年度都拖到當年度1月才議決，那為什麼其他的年度，台中民進黨議員不北上抗議？

此外，其他縣市都沒用中央總預算未過，去杯葛地方政府預算，原因是因為即使中央總預算未如期完成審議，其所編列的延續性、經常性、法定性義務等經費仍可正常運用（預算法第54條）。

黨團表示，距離明年還有長達2個月時間，且中央總預算立院內朝野已有共識，黨團呼籲台中民進黨民代多關心地方民生、少噴口水。

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