羅智強「新國會智庫」民調 67％不認同提名廢死大法官

新國會智庫今天針對「廢死大法官」照開記者會，右起：台北市議員王欣儀、國民黨立委黃健豪、洪孟楷、羅智強、教授賴祥蔚、立委廖偉翔、「歷史哥」李易修。（記者陳逸寬攝）

2024/10/29 12:02

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新國會智庫民調 82.7％民眾反對廢除死刑

〔記者林欣漢／台北報導〕國民黨立委羅智強不久前成立的「新國會智庫」今（29）日公布民調，針對大法官於憲法法庭判決導致「實質廢死」，有82％受訪者反對廢除死刑，67％不認同提名廢死大法官，即使是民進黨支持者中，也有51.5%反對新的大法官提名名單，因為7位大法官提名人有6人表態主張廢除死刑。

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羅智強表示，大法官看到這一份新國會智庫的民調應該要感到羞愧，作為一個憲法解釋機關本來要超然中立，成為憲法守門人，並站在民意的基礎之上來去傾聽民意，做出人民能夠接受的憲法判決，才是民主憲政當中最核心的原則。

羅智強說，大法官做出實質廢死的判決，不但有八成的民眾不認同，甚至大法官要求立法院來配合修法提高死刑的門檻，也有高達65％的民眾反對。民眾透過民調告訴立委，不允許立委成為大法官實質廢死的幫兇，給大法官一記響亮的耳光。

羅智強強調，賴清德總統明明知道國人八成以上反對廢除死刑，卻偏偏要在7個大法官名單裡面塞進6個主張廢除死刑。賴總統也當過立委，當民意不認同被死，卻提名主張廢死的大法官，不就擺明的要名單被否決嗎？羅智強也要問所有民進黨立委，是要違背民意、迎合大法官，支持實質廢死判決嗎？

國民黨立委洪孟楷也說，人民的眼睛是雪亮的，人民的意志是堅強的，台灣社會到目前為止，就是八成的民眾認為反對廢除死刑，如果任何人想要用他的政治意識形態立場去推動廢除死刑，台灣人民不會同意、人民不會配合、人民不會接受。

洪孟楷表示，如果是跟人民背道而馳、罔顧民意、沒有民意基礎，甚至是跟民意作對的名單，國民黨團不可能接受，到時候死刑存廢與否的相關問題，會直接請教每一位被提名的大法官候選人，作為之後投票的標準跟參考。

國民黨立委黃健豪表示，這份民調要提醒賴清德政府，對死刑的看法與政治意識形態沒有關係，這個是社會的共識，如果民進黨執意要去推動廢除死刑，執意要去提名主張廢死的大法官，連自家的政黨支持者都沒有辦法支持這種荒謬違背台灣主流民意的決定。

國民黨立委廖偉翔認為，七位大法官提名人有六位主張廢死，這是赤裸裸的司法綁架，這樣的大法官提名是對人民殘忍，對加害者的慈悲。法律存在目的是要保障全民的權益，而不是成為少數人實現個人理想的工具。民眾期待的是能夠兼顧社會正義和民意的大法官團隊，所以更要代表民意堅決反對「支持廢死」的大法官被提名人。

台北市議員王欣儀表示，身為受害者家屬，要問政府為什麼一而再、再而三，透過各種各樣的文字遊戲來進行「實質廢死」，為什麼執政黨只保護罪大惡極的加害人，那可憐善良的受害人跟家屬呢？「我們不要廢死，人民堅持反對廢除死刑。」

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