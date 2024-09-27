翁曉玲批廢死再爆驚句：大法官解釋未必能完全拘束立院

國民黨立委翁曉玲。（記者叢昌瑾攝）

2024/09/27 16:53

〔記者陳政宇／台北報導〕憲法法庭宣判死刑「有條件合憲」，國民黨立委翁曉玲今（27日）強調，該判決已達成實質廢死目的，明顯有高度爭議、且將影響司法事務運作，而大法官解釋未必能完全拘束立法院，若立委提出並通過與大法官意見不同的法律，盼行政機關必須要依法行政。

立法院會今繼續進行對行政院長卓榮泰施政報告質詢。翁曉玲質詢時表示，這次大法官做出死刑有條件合憲的裁判，雖說沒有宣告死刑違憲，但設下很多條件、重重關卡的門檻，已達成實質廢死的目的，在社會和法學界都引起很多討論。因死刑是剝奪人民生命權最重要的問題，要採最高的程度保障，故要求各級法院都要一致決，卓榮泰是否認同上述看法？

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對此，卓榮泰答詢說，大法官宣判合憲並設定一些條件，而這些條件可以在未來修法過程中讓其符合，但他不覺得這就等同於實質廢死，我國還是有執行死刑，在有其必要及空間時仍要執行。

翁曉玲說，這次憲法法院裁判，有7位大法官完全贊同釋憲理由，但有5位大法官分別提出不同意見，其中有1位大法官是完全反對、亦即支持廢死，這代表什麼意義？卓榮泰回應，這代表討論過程有相當的意見分歧，而且各有意見。

翁曉玲表達認同說，卓的觀察是對的，這代表這份判決內容有高度爭議，且有滿多大法官表達反對，坦白說也很難服眾，行政院和法務部若要針對大法官的裁判意旨進行修法，是否有所準備？法務部長鄭銘謙表示，現在已依據宣判意旨，就刑法的部分進行研修。

翁曉玲追問，行政單位提案修法要經過立法院同意，而立委同樣也會提出相關修法案，若立委最後通過一個與大法官意見不盡相同的法律，行政單位是否適用新法、依法行政？

卓榮泰認為，大法官的幾個條件都明列在解釋文裡，若能達到前述條件，當然可以做一些修法討論，但終究還是要在社會共同標準底下。

翁曉玲則強調，立法院擁有立法權，守護憲法、維持合憲秩序並非只是大法官的責任，立法者也有相同責任，必須要在符合憲法意旨、憲政秩序和國情文化、實務問題等進行合理修法，特別是這次大法官裁判，未來會對基層的司法人員造成更沉重、更多的工作量，所以一定會要綜合評估各方面的狀況進行修法。

「大法官的解釋未必能夠完全拘束立法院」，翁曉玲直言，更何況該憲法裁判明顯有高度爭議，恐怕未來也會影響司法事務運作，而她做為立委，一定會很更切實際、尊重民意地進行相關修法，也希望修出來的法，行政機關必須要依法行政。

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