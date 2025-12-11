宛如諜片！馬查多一路喬裝突破封鎖現身挪威 美軍疑派F-18護駕

2025年諾貝爾和平獎得主、委內瑞拉反對派領袖馬查多。（歐新社）

2025年諾貝爾和平獎得主、委內瑞拉反對派領袖馬查多（María Corina Machado），無懼委國政府針對她的旅遊禁令，今（11日）奇蹟般現身挪威，這也是她隱匿1年多後首度現身，消息震撼全球。有消息人士透露，馬查多抵達挪威過程宛如諜戰電影，不僅一路喬裝打扮、突破重重封鎖線，期間還疑似有美軍F-18戰機在她可能行經路線盤旋。

綜合外媒報導，現年58歲的馬查多，自2014年領導抗議活動後，遭委國委國總統馬杜洛（Nicolás Maduro）政府指控涉嫌參與陰謀行動、煽動仇恨與恐怖主義等多刑事案件，藉此將她限制出境，並揚言她一旦出境，就會委國被視為「通緝逃犯」。報導指出，馬查多為避免遭到馬杜洛下令逮捕，從2024年8月起在委國境內藏匿行蹤。

今年諾貝爾和平獎頒發給馬查多，表彰她為委內瑞拉民主做出努力、勇於對抗獨裁政權。不過挪威諾貝爾協會（Nobel Institute）主席透露，馬查多受到禁令影響，無法在12月10日當天親臨在挪威首都奧斯陸（Oslo）舉行的頒獎儀式，將由女兒代為領獎，也留下一段她預告自己將會離開委國、隻身前往奧斯陸參加和平獎相關活動的音檔。

根據消息人士透露，馬查多選在8日下午展開行動，她先是將戴上假髮、喬裝打扮，再悄悄離開自己在委內瑞拉首都卡拉卡斯（Caracas）郊區的藏匿處，並在10小時內，與其他2名協助者，一路驚險闖過10個軍事檢查哨，在午夜順利抵達某處海岸漁村後稍微休息，等到9日凌晨乘坐1艘小型木製漁船，穿越加勒比海抵達委國境外的海島。

報導指出，一行人的航程充滿危險，途中還一度遭遇強風惡浪延誤。另據航跡資料顯示，馬查多乘船渡海期間，有2架美軍F-18戰機飛入委內瑞拉灣附近的空域，並在空中盤旋約40分鐘，成為美軍9月打擊運毒船以來，最接近委內瑞拉領空的行動；協助馬查多離境的知情人士透露，他們事前與美軍協調了離境路線，確保船隻不會遭到誤擊。

馬查多一行人9日抵達的海島，為荷屬安地列斯群島之一的古拉索島（Curaçao），並獲得1名川普政府資助、專門執行撤離任務的私人承包商迎接，3人在當地過夜後，隔天（10日）清晨搭乘1架由邁阿密公司提供的公務機，經美國緬因州班戈轉往奧斯陸，最終站上奧斯陸市中心大飯店陽台，向所有的支持者揮手致意。

消息人士表示，這趟行動籌畫約2個月的時間，且川普政府知悉這次行動，但外界並不清楚其介入程度；美國海軍與五角大廈此拒絕評論，多數政府官員們也否認了關於軍事接觸描述的準確性。另據消息人士透露，馬查多宣示她會再回委內瑞拉，並透露她過去曾多次以類似的方式，秘密出境前往外國，並在事後順利返回。

