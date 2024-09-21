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指憲法法庭宣判形同廢死 朱立倫：對治安、道德都是大挑戰

民黨主席朱立倫今（21）日出席「KMT接班人」民主浪花台北場活動。（記者叢昌瑾攝）

民黨主席朱立倫今（21）日出席「KMT接班人」民主浪花台北場活動。（記者叢昌瑾攝）

2024/09/21 12:00

〔記者施曉光／台北報導〕針對憲法法庭昨日宣判結果，國民黨主席朱立倫今日上午出席「KMT 接班人-民主浪花台北場」活動時受訪表示，相信民進黨昨天一定很開心，雖然死刑在名義上仍合憲，卻已形同廢死，對台灣治安與社會道德標準、公平正義，都是很大的挑戰。

朱立倫強調，這些問題應該由立法院就8成以上反對廢死的民意，以及民眾期待社會公平正義，未來在完整修法過程中，充分展現民意，他並再次呼籲民進黨，雖然廢死是民進黨的黨綱，但現在台灣沒有廢死的條件，為了推動民進黨黨綱，造成整個社會傷害，這是台灣的悲哀。

朱立倫說，「台獨、廢核、廢死」是民進黨的3大目標，相信民進黨昨天一定很開心，雖然死刑在名義上仍合憲，但昨天大法官設下重重障礙，有人稱之為實質廢死，也人認為未來會像障礙賽一般，不管是殺了人，或犯下多麼嚴重的罪，或對社會危害有多大，都可以不斷透過各種司法手段，形同廢除死刑，這對台灣治安與社會道德標準、公平正義，都是很大的挑戰。

對於媒體詢問，多數大法官被提名人表態支持廢死，國民黨未來是否會拒審司法院人事案？朱立倫回應，他相信國會將扮演堅定的守護者，代表民意守護所有民意，大法官絕對不可以成為酬庸的對象，不能成為顏色的代表人、意識形態的守護者，如果有這樣顏色的代表、意識形態的守護甚至酬庸，相信國會一定不會讓它過關。

此外，針對立法院國民黨團把「國土計畫法修正草案」列為優先法案，朱立倫表示，「國土計畫法」是對台灣國土運用非常重要的法律，也牽涉農業或農民以及所有農地地主，甚至宗教或其他土地使用者的重要法律，地方政府都已經發出嚴重的呼聲，要求展延，而且不同黨派以及很多部會都有表示意見，如果行政院長卓榮泰不能扛下責任，內政部還以強硬態度要求地方政府先行公告，為何不能先展延，好好溝通後再訂出比較完整的法律？

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