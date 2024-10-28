自爆曾與邱佩琳、賴香伶參訪金格、美琪企業 徐慈檉：儘速解密柯USB

基隆市副市長邱佩琳（右2）在2022年間率領時任民眾黨桃園市長候選人賴香伶（左3）、前民眾黨桃園議員候選人徐慈檉（左2）前往金格觀光工廠拜會企業主。（徐慈檉提供）

2024/10/28 18:48

〔記者林哲遠／台北報導〕檢廉持續偵辦京華城弊案，週刊日前披露民眾黨主席柯文哲USB中，有記載基隆市副市長邱佩琳為民眾黨前立委賴香伶募款的90萬元。前民眾黨桃園（大溪、復興）議員候選人徐慈檉今日自爆曾在2022年間與邱佩琳、賴香伶參訪2間位於桃園的企業、工廠，但自己事後並無收到任何錢，呼籲檢調儘速解密柯USB並約談相關人等。

民進黨議員簡舒培近日在政論上揭露，民眾黨以議員選舉為名義，讓邱佩琳去幫忙募款，但募款募進來的錢卻記載在柯USB的帳上，且時間點大多都發生在2022年間。她進一步質疑，柯假借議員的人頭去募款，卻把錢放到自己的口袋當私房錢。

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對此，徐慈檉透露，邱佩琳曾在2022年間，帶著他與時任民眾黨桃園市長候選人賴香伶一同前往位於桃園蘆竹區的金格觀光工廠、美琪生技股份有限公司做企業、廠房參訪，雖然在過程中與企業方代表並無明講「募款」，但邱珮琳曾私下向他說，「自己很欣賞賴香伶，所以要幫賴募款。」

徐慈檉表示，當初在參訪2間企業時，他們與企業代表說，若賴香玲當選市長後可以對相關產業做哪些幫助，儘管雙方沒有在現場直接提到募款事宜，但有聽到邱佩琳向企業代表說，「你們可以怎麼幫香伶委員？」等對話。

他直言，邱佩琳是否有幫賴香伶募到款項自己不清楚，但他個人是一毛錢都沒有拿到，如果當初邱佩琳私下有幫他們募到款項，卻如簡舒培所述，柯文哲的帳目中有記載多筆以民眾黨議員名義來募款，但錢實質上並無到議員的名下，那柯文哲真的是一個不知廉恥的人，連議員候選人的政治獻金都要拿。

徐慈檉也呼籲，北檢應儘速解密柯USB的檔案，並約談相關人員，詢問他們是否有拿到政治獻金，若是企業主指名要給某議員，但柯卻將其拿走，是否又多了一條「侵占罪」。

邱佩琳（藍衣女子）率領時任民眾黨桃園市長候選人賴香伶（右2）、前民眾黨桃園議員候選人徐慈檉前往美琪生技股份有限公司參訪，並與企業代表交換名片。（徐慈檉提供）

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