柯文哲貼身帳房「橘子」許芷瑜遭通緝 陳智菡：她未參與京華城案

民眾黨立院黨團主任陳智菡今日接受網路節目《中午來開匯》專訪。（中午來開匯節目提供）

2024/10/28 18:57

〔記者林哲遠／台北報導〕民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案遭羈押禁見將屆滿2個月，北檢已向北院聲請延押柯，同時對滯留於日本的柯文哲貼身帳房「橘子」許芷瑜發布通緝、註銷護照。民眾黨立院黨團主任陳智菡今（28）日表示，許芷瑜並未參與京華城案，並強調目前並無證據證明柯文哲收賄。

陳智菡、民眾黨副祕書長許甫中午28日接受網路直播節目《中午來開匯》專訪，陳智菡指出，京華廣場作為一個未來50年的智慧建築，標誌著台北市發展方向，如今柯文哲卻因政治壓力而被延押，沒有任何證據顯示柯貪污收賄，也沒有直接證據柯收1500萬，現在證據只有依法申報的210萬，還是沈慶京相關公司的人捐的，不是沈本人直接捐的，卻指稱1500萬和京華城容積的開放有關聯，這會不會太誇張？根本沒有明顯的對價關係。

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陳智菡認為，柯文哲已被押了整整兩個月，從夏天押到秋天再押到冬天，接下來是不是要繼續押下去，要押多久？「我心裡很有感觸，因為柯文哲其實為台北市做了非常多的事情。」

針對已被通緝的「橘子」許芷瑜，陳智菡認為，柯文哲行程秘書「橘子」被捲入此案，儘管「橘子」並未參與京華城案，但仍被質疑掌握關鍵證據，政治獻金報錯帳的問題被不當擴大，進而推測柯文哲有不法金流，但目前並無證據證明柯文哲收賄。

陳智菡強調，輿論可以殺人、社會上沒有真正的公道，柯文哲至今未得到公平審判，甚至連基本的討論都未曾有過，而媒體不查事實，隨意評論，讓她感到心情沉重。

許甫則表示，很多人說橘子快點回來台灣說明案情，柯文哲就可以被放出來了，但柯遭收押是因為京華城案，橘子遭通緝是因為政治獻金案，這根本是兩個不同的案件，感覺檢調已經沒轍了，所以才從邊邊角角、拼拼湊湊到處找東西入罪。

另，若柯文哲被延押，是否會有代理主席一職？許甫說，民眾黨在柯文哲於8月29日請假3個月之後，就由緊急應變小組來代理，目前無法對後續狀況做任何假設，之後仍會由中評會來決定。

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