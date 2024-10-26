「香蕉裝」挺同志遊行 小民參政歐巴桑聯盟推性別平等

台灣第5大政黨「小民參政歐巴桑聯盟」也參加第22屆同志遊行，以「香蕉」主題裝扮並高舉各式諧音標語，呼籲正視性別平等、兒童權益、家庭育兒等議題。（小民參政歐巴桑聯盟提供）

2024/10/26 17:46

〔記者吳柏軒／台北報導〕第22屆同志遊行今天（26日）號召民眾上街，小民參政歐巴桑聯盟（小歐盟）今年拿下國內第5大政黨名次，也以「香蕉裝」現身力挺同志，呼應遊行「多元共融、交織共生」，持續宣傳推動性別平等政策。

小歐盟指出，每年都參與同志遊行，今年以「香蕉」主題裝扮加入遊行隊伍，並回顧今年台灣變裝皇后妮妃雅，在美國真人秀節目《魯保羅變裝皇后秀》第16季中奪得冠軍，代表台灣社會從葉永鋕事件後深刻反省，正在朝著正確的方向前進。

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但小歐盟認為，仍有努力不足之處，LGBTQIA+族群在日常生活中依舊面臨來自同儕、工作場所甚至家庭的隱性和顯性排斥，求職和教育遭受不平等對待，同志伴侶收養孩子被質疑，家庭暴力防治法保護缺失等，希望持續努力，直到每個孩子都能像妮妃雅一樣勇敢自信。

小歐盟說，始終致力於推動性別平等政策，主張從家庭、學校和社會多層面落實性平教育，增加教師培訓中的性平意識建立，並要求學校管理層人員接受性平教育的在職進修。面對反歧視法的阻力，我們強烈支持進一步推動立法，保護少數族群在交易、就業和教育中的權利。

而今年小歐盟穿香蕉裝遊行，每個香蕉都代表不同角色，並搭配「蕉」諧音標語，呼應遊行主題「多元共融、交織共生」，如「我們是男生，好感情如蕉似妻」打破刻板印象；「我是小孩，想跟你平等對話蕉朋友」喚起正視兒童；「我是媽媽，工作育兒不再蕉頭爛額」等呼籲多元育兒支持系統；「和歧視言論正面蕉鋒」則由歐巴桑拿盾牌抵擋歧視等。為下一代創造一個更友善平等的台灣。

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