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溫暖咖啡會後......韓國瑜邀三黨幹部吃和解飯 卓榮泰：歡迎且期待

行政院長卓榮泰（中）由交通部長陳世凱（左）陪同到花蓮視察台八線中橫公路福德祠路段邊坡修復狀況，當著國民黨立院總召傅崐萁面前，卓表達對韓國瑜邀約三黨吃和解飯「非常歡迎也很期待」。（記者花孟璟攝）

行政院長卓榮泰（中）由交通部長陳世凱（左）陪同到花蓮視察台八線中橫公路福德祠路段邊坡修復狀況，當著國民黨立院總召傅崐萁面前，卓表達對韓國瑜邀約三黨吃和解飯「非常歡迎也很期待」。（記者花孟璟攝）

2024/09/28 12:56

〔記者花孟璟／花蓮報導〕中央總預算目前仍卡關，遭到藍白聯手杯葛仍無法付委審查，行政院長卓榮泰昨邀立法院長韓國瑜喝一杯「溫暖咖啡」，韓國瑜表達樂於協助，也傳出韓國瑜有意下週邀約卓揆與國會三黨幹部吃「和解飯」。卓揆今天到花蓮視察震後交通重建時被問到吃和解飯，卓榮泰說，他非常歡迎也很期待。

卓榮泰上午在花蓮視察台8線福德祠災害路段時，針對媒體詢問國會審預算問題，一開始沒有答覆，直到與立委傅崐萁、鄭天財共同會勘完成後，這才主動答覆。卓榮泰指出，政府願意善盡各種方法，而且他也認為，立法院朝野黨團合作是國會最好的結果，立法、行政兩院合作更是國家必要的結果，所以他很歡迎三黨可以共同合作，期待能夠有正向的發展。

卓榮泰表示，韓院長非常的苦心，他的想法、計畫一定能落實，代表立法院、行政院兩院互動有很好的發展，共同在國家之前不再分朝小野大，因為「人民最大」！要共同為人民、為了福國利民來努力，對於三黨和解吃飯「我很樂意，我很歡迎，我也很期待，謝謝」！

陪同會勘的國民黨立院總召傅崐萁也表態「原則上國民黨會出席」。他說，卓院長昨天早上跟韓院長喝了咖啡以後，昨天就接到韓院長的邀約，韓要跟卓院長邀約三黨黨鞭能夠在下禮拜五大家來聚聚，我們也希望國會與行政系統的合作能夠全面展開，這是全民之福，但國會代表全國百分之百的民意，也希望行政院能夠多所支持，給予適度的尊重，目前第一個會期大家還在磨合，未來希望都是很順暢，攜手一起加油。

行政院長卓榮泰（中）由交通部長陳世凱（左）陪同到花蓮視察台八線中橫公路福德祠路段邊坡修復狀況，當著國民黨立院總照傅崐萁面前，卓表達對韓國瑜邀約三黨吃和解飯「非常歡迎也很期待」。（記者花孟璟攝）

行政院長卓榮泰（中）由交通部長陳世凱（左）陪同到花蓮視察台八線中橫公路福德祠路段邊坡修復狀況，當著國民黨立院總照傅崐萁面前，卓表達對韓國瑜邀約三黨吃和解飯「非常歡迎也很期待」。（記者花孟璟攝）

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