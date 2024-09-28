副教授私辦營隊赴中、評鑑連續「被當」也沒事 東華大學被糾正

東華大學校園。（圖擷取自東華大學官網）

2024/09/28 12:44

〔記者方瑋立／台北報導〕國立東華大學一名去（2023）年屆齡退休的陳姓副教授（下稱陳師），不但私辦暑期營隊帶學生赴中、違反教師請假規則，更疑似與營隊合作廠商董事長有親屬關係，涉及利益衝突，此外，陳師意圖虛造產學合作案騙分數，但教師評鑑仍多年「未通過」，卻逃過解聘安然退休。東華大學對其行為毫無追究，無從端正學術風氣，又對學生赴中營隊皆無所悉，輕忽學生受教權和人身安全，監察院今（28）透過新聞稿公告予以糾正。

監察院今（28）透過新聞稿公告，已於本（9）月12日通過監委田秋堇、賴鼎銘所提「國立東華大學陳姓教師評鑑案涉及違法等情」調查報告，並經教育及文化委員審查通過糾正東華大學。

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監院指出，陳師108、110學年度教師評鑑皆未通過，已違反該校教師聘約，依該校108年版教師評鑑辦法，應改聘、不續聘或解聘，然而根據教師法相關函釋，應由3級教評會審酌個案情節是否重大，故陳師「未符情節重大」而被續聘至去年8月屆齡退休。

調查報告顯示，陳師情況並非個案，東華大學某系也曾發生有教師評鑑連續未通過卻被續聘至退休，證明該叫教師評鑑退場機制如無物，校方卻未敏覺法制設計不良，一直到2022年才修改規定，造成校內紛擾不斷。

此外，陳師過去更曾為爭取評鑑「研究項目」分數，將早已辦完的「海外實習/移地教學夏令營」資料列入產學合作契約書，要求校方用印得逞，事後才被查出為虛造。另，陳師自2015至2017年曾三度私辦營隊帶學生赴中國，並自稱「本人無償舉辦」，籌備期間也曾赴中與廠商接觸，已違反教師請假規則，甚至疑似與夏令營合作廠商董事長有親屬關係。

監委認為，東華大學對陳師種種爭議，除核予教師評鑑不通過外，並無任何追究。且極端氣候天災頻仍，師生赴中活動，應是校園安全的一環，校方竟對學生有無保險、費用來源、成績計算方式等一無所悉，明顯輕忽草率。

監委亦指，陳師取得偽造產學合作契約書過程也凸顯出校方失職，甚至未盡職權調查陳師是否與廠商有親屬關係，僅以「陳師未曾揭露親屬關係」結案，都不符合行政程序法相關規定。

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