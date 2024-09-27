憲法訴訟法逕付二讀遭綠批架空憲法法庭 藍：現場怎沒反對？

國民黨立委翁曉玲提案的「憲法訴訟法第三十條及第四十三條條文修正草案」，今天在立法院院會逕付二讀，遭民進黨團批評架空憲法法庭。國民黨團發出新聞稿反擊。（資料照）

2024/09/27 15:16

〔記者劉宛琳／台北報導〕國民黨立委翁曉玲提案的「憲法訴訟法第三十條及第四十三條條文修正草案」，今天在立法院院會逕付二讀，遭民進黨團批評架空憲法法庭。國民黨團發出新聞稿反擊，院會處理時無人提出反對，民進黨團今天動員不力，出席立委連20人都沒有，黨團只能事後放炮對上交代了嗎？

國民黨團表示，請問民進黨團，如果民進黨團有意見，為何院會處理本案時民進黨立委出席三三兩兩，也没有任何提案表示反對？現在賴清德總統兼黨主席的話，民進黨團立委視為馬耳東風，出席立法院動員都開始消極抵抗？重要政策意見內部意見都無法整合？如果這是事實，各行其事的民進黨政府才是現在中華民國最大的憲政危機。

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國民黨團表示，此次憲法法庭對死刑是否廢除的釋憲文中，要求必須三級三審所有法官都判處死刑，被告死刑才能定讞，無異形同實質廢死，未來針對罪大惡極的重刑犯要判處死刑將比登天還難，這樣如此違背民意的憲法法庭所做的判決，居然只要二分之一大法官同意，就可以做出如此離譜的釋憲文。

國民黨團表示，且依現行法令規範，法官現有總額因迴避、出缺及請假等各種事由而不足15人出席時，有大法官三分之二出席，二分之一同意即可，恐出現僅三、四位大法官即形成所謂多數意見而作成判決之狀況。難道不需要改革嗎？

國民黨團表示，參照現行與我國同為大陸法系的民主先進國家，德國聯邦憲法法院就特定事項案件，例如喪失基本權利、政黨違憲等案件，若作成對訴訟被告不利之裁判，須有該庭三分之二以上法官之多數同意。又法國憲法委員會成員共9人，依據憲法委員會組織法第十四條，須由至少7名委員才能作成決定。日本有15位最高法院法官，依據相關裁判事務處理規則須有九名法官出席，且為違憲判決時須由8名以上法官意見一致，都必須有絕對的多數共識，才能形成最終判決。

國民黨團表示，而我國依據現行「憲法訴訟法」之規定，會出現僅3、4位大法官即形成多數意見而作成判決，連15位大法官中過半同意人數都湊不足的狀況，絕對少數就能成為憲法法庭最終解釋判決，如此粗糙、反民主決議程序，這樣一個無法與國際民主先進國家接軌的憲法法庭，不應立即改革嗎？還是民進黨只想讓大法官、憲法法庭永遠淪為執政當局的「御用打手」，也請民進黨大聲向全民說清楚、講明白。

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