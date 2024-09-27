黃紹庭發聲明稱昨出國是「既定個人行程」 事情處理完即返國

國民黨高雄市議員黃紹庭涉浮報助理費遭檢調追查，黃紹庭今天（27日）下午透過國民黨高雄市黨部發出聲明，強調昨天出國是既定個人行程，有主動致電檢調承辦人員說明行程，待事務處理完畢就會返國，將立即到案說明。（資料照）

2024/09/27 13:56

〔記者葛祐豪／高雄報導〕國民黨高雄市議員黃紹庭涉浮報助理費遭檢調追查，但昨天（26日）在檢調上門搜索前一刻，竟從小港機場出境，據聞人已落腳中國廈門；對此，黃紹庭今天（27日）下午透過國民黨高雄市黨部發出聲明，強調昨天出國是既定個人行程，有主動致電檢調承辦人員說明行程，待事務處理完畢就會返國，將立即到案說明。

黃紹庭表示，他於昨天（26日）上午出境，是既定個人行程，絕無所謂檢調洩密、畏罪潛逃或行蹤成謎等情事。

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他指出，昨日獲知遭搜索消息後，第一時間即已經主動致電檢調承辦人員說明行程，也獲得承辦人員理解。他本人也向檢調說明，待事務處理完畢就會返國，將立即到案說明，這也已獲得承辦人員理解。

黃紹庭嚴正聲明，從政10餘年來，助理費申報一事絕對合法，沒有浮報，更不曾侵占公款，呼籲司法查明事實真相，切勿抹煞勤懇認真問政的民代名譽及清白。

黃紹庭表示，他與助理們皆全心全意、競競業業，努力地幫高雄市政及市民服務，如近日提出的高鐵南延進高雄市區等重大議題，完全是福國利民的主張及良善建議。呼籲檢調應早日查明真相，還他清白。

對黃紹庭發表聲明雄檢則不願多作回應，只呼籲他早日歸國，以助案情釐清。

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