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    蔣萬安籲「中央聆聽民眾心聲」 許淑華批：跟著藍白擋總預算起舞

    許淑華呼籲蔣萬安市長應該拿出態度，捍衛市民權益。（圖擷取自 臉書）

    許淑華呼籲蔣萬安市長應該拿出態度，捍衛市民權益。（圖擷取自 臉書）

    2024/09/27 14:09

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕國民黨與民眾黨在立院程序委員會退回中央政府總預算案。台北市長蔣萬安希望中央聆聽民眾心聲。對此民進黨台北市議員許淑華表示，藍白聯手退回政府總預算，嚴重影響市民權益，蔣萬安卻輕描淡寫，好像不關他的事。

    許淑華在臉書PO文表示，這次的總預算不僅包含地方建設的「統籌分配款」，還有涉及軍公教調薪、癌症新藥給付及偏遠教育等重要預算，而攸關北市地方建設的統籌分配款，按照財政部公告，北市預計獲得707億元，位居六都第一，令她遺憾的是，這麼龐大的預算，面對同黨立委的政治動作，蔣萬安沒有站在市民的立場，盡力發聲，為民爭取福利，而是跟著藍白立委起舞。

    許淑華指出，她也要強烈譴責藍白立委，「退回不審」是非常失職的行為！政府預算送到立院，立委本應好好溝通、監督行政單位，運用專業，就實質內容進行審議，讓行政單位可以提出符合全民福祉的預算規劃，而藍白卻選擇用退回不審的政治動作，影響社福、教育與地方補助款的預算，讓明年無法順利撥款執行業務，這不是身為民選立委應有的態度。

    許淑華直言，蔣萬安市長、藍白立委們只會說一套、做一套，在選舉的時候塑造自己為民服務的形象，其實，在他們心中，政治利益遠比全民福利來得更重要，她再次呼籲蔣萬安市長應該拿出態度，捍衛市民權益！藍白立委應就總預算實質內容審議，而非退回不審，損害全體國民的重要權益！

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