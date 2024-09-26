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    北市宣布第三副市長「讓川伯備戰新北」？侯友宜反應曝光

    台北市長蔣萬安與新北市長侯友宜，一同出席雙北世界壯年運動會，主視覺系統暨獎牌設計公開發表會,會前先接受媒體聯訪，會中並與獎牌一同合影。（記者田裕華攝）

    台北市長蔣萬安與新北市長侯友宜，一同出席雙北世界壯年運動會，主視覺系統暨獎牌設計公開發表會,會前先接受媒體聯訪，會中並與獎牌一同合影。（記者田裕華攝）

    2024/09/26 15:48

    〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市政府昨發布人事派令，由副秘書長張溫德升任副市長，不過由於張的都市計畫背景與副市長李四川類似，外界解讀是為李參選新北市長布局。新北市長侯友宜今（26日）被問到未來黨中央若提名李四川是否全力輔選，他僅淡然回應：「歡迎最優秀的人到新北市服務。」

    侯友宜今與台北市長蔣萬安出席2025雙北世壯運記者會，會前共同接受聯訪，蔣萬安表示，張溫德之前擔任副祕書長，協助推動市政非常用心、努力，大家有目共睹，不管督導台北市韌性城市、綠運城市，以及協助智慧城市未來發展，對於打造台北成為未來之都非常重要。

    他強調，人選考量主要以未來最有利對於市政推動，以及用人唯才、適才適所等原則。

    媒體詢問侯友宜，如黨中央未來選擇提名李四川選新北，是否會全力輔選？對此侯友宜僅淡然表示：「謝謝，歡迎任何最優秀的人到新北市服務。」

    此外媒體詢問蔣萬安今年雙十節是否提前懸掛國旗？蔣表示光輝10月當然要讓台北市掛滿國旗，讓所有民眾都看到旗海，很高興睽違多年雙十晚會回到台北大巨蛋，歡迎民眾一起響應。

    媒體詢問未來黨中央若提名李四川選新北是否全力輔選？侯友宜僅回，歡迎最優秀的人到新北服務。（記者甘孟霖攝）

    媒體詢問未來黨中央若提名李四川選新北是否全力輔選？侯友宜僅回，歡迎最優秀的人到新北服務。（記者甘孟霖攝）

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