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    「111釘孤枝」小草上街 吳靜怡：民眾黨不該把支持者變成政治代罪羔羊

    民眾黨今日舉辦「111釘孤枝！萬人捍衛司法正義」活動，號召小草走上街頭。（資料照）

    民眾黨今日舉辦「111釘孤枝！萬人捍衛司法正義」活動，號召小草走上街頭。（資料照）

    2025/01/11 09:49

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨前主席柯文哲涉京華城弊案及政治獻金假帳案，目前持續被羈押禁見，民眾黨為此發起「111釘孤枝」活動。對此媒體人吳靜怡表示，民眾黨不應該繼續煽動小草緊握著黑暗，把支持者都變成政治代罪羔羊。

    吳靜怡在臉書PO文表示，從前柯粉到小草重複上演，期望帶來失望的惡性循環，千萬別讓過去的錯誤釀成了希望，那些虛假的夢境應該散去於曙光，過去是「白色力量」現在是「司法迫害」，一個為了公眾利益打造新的政治環境，一個僅僅是為了柯文哲個人能量續命。李文宗、許芷瑜難道都不是因為柯文哲而成了共犯嗎？一個早就能享受退休生活的老同學，另一個名門世家的後代。民眾黨，怎麼不為他們喊冤？他們的家庭也無法好好過年。

    吳靜怡指出，遊行靠著對柯文哲殘存的回憶，考驗黃國昌這愛情要如何轉移？現在的民眾黨因為柯文哲弊案纏身陷入「暫時性痙孿」，黃國昌必須透過悲慟的節奏帶入感人的演講，讓小草愛情轉移到自己身上，必須有收割小草情感的悲催手段，才能為自己接下來黨主席競選順勢而為。

    吳靜怡直言，會不會成功不知道，但最糟糕的敗筆就是國民黨存在遊行之中，小草情愫的轉移選擇到國民黨身上就好了，何必一定要黃國昌呢？傻了，民眾黨要救柯文哲，辦遊行真的不如辦辦法會，柯文哲需要的是「消業障」，這最後一場為柯文哲的動員，對司法抗告毫無幫助可言。

    吳靜怡也在另一則貼文對黃國昌喊話：「致黃國昌代理黨主席，民主賦予民眾黨集會遊行的權益，任何人民都可以參與，誰允許你威嚇任何一個自由的人？只要有人敢動我姐姐四叉貓一根貓毛，為了姊妹，就有革命義務，一定掀了你們民眾黨！ 過年，和氣生財，望週知。」

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