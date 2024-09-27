被指阻高鐵進高雄車站 吳敦義怒批：睜眼說瞎話

吳敦義。（資料照）

2024/09/27 14:30

〔記者施曉光／台北報導〕針對民進黨立委李柏毅日前在立法院質詢時指稱高鐵所以沒有進入高雄車站，是曾任高雄市長的前國民黨主席吳敦義與前交通部長毛治國的「錯誤決定」，吳敦義今日中午在臉書抨擊李柏毅「睜眼說瞎話」，他強調，2007年高鐵原本要進到高雄車站，當時是有這樣的方案，但那時的總統是陳水扁，高雄市長是陳菊。

77歲高齡的吳敦義，近年早已淡出政壇，也鮮少出席國民黨內的重要活動，但因為最近被外界點名而勃然大怒，除了高鐵站點問題，由於民眾黨主席柯文哲涉嫌圖利「京華城案」，容積率爭議延燒到高雄市國賓飯店，也波及到吳敦義，日前他也在臉書撰文表示，有不明究理者誣稱高雄國賓店容積破千是他核定的，「完全是胡言亂語、一派胡言」，強調高雄國賓重建，距離自己卸任高雄市長已近20年，大嘆「這事干我底事？」

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吳敦義今在臉書表示，李柏毅指稱當初他與毛治國都認為「高雄方案」不可行，還說他「當年核定站點掠過高雄車站」，「這些話不僅是信口開河，簡直是睜眼說瞎話。」

吳敦義指出，自己在1990年至1998年擔任高雄市長，當中央決定興建高鐵時，他就主張「三鐵共構」，極力爭取高鐵進入高雄車站，與台鐵、捷運共站，可惜這個建議未獲中央同意，所以誣稱他認為高鐵進入高雄車站「不可行」，根本就是歪曲事實。

吳敦義強調，在2007年，從地方到中央都是民進黨執政，他已經卸任高雄市長近9年，當時的身分是南投縣立法委員，一個立委有什麼權力核定高鐵站點？「這扯功也未免太厲害了」。

吳敦義還說，自己曾任3屆民選立委，深深體認國會議員在民主殿堂問政必須有憑有據、言之有物，而非無的放矢、信口雌黃，如果立委都是有話就說、憑空編造，是不可能受到尊重的。

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