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    黃國昌控翁柏宗「壓新聞」 NCC：不實指控

    民眾黨立院總召黃國昌。（資料照）

    民眾黨立院總召黃國昌。（資料照）

    2024/09/26 15:49

    〔記者林志怡／台北報導〕民眾黨立委黃國昌日前於質詢時指稱，國家通訊傳播委員會（NCC）代理主委翁柏宗送年節禮品，費用卻由廣電業者買單。雖NCC澄清「絕無此事」，黃今日再加碼爆料稱，魚販證實媒體曾購買海鮮的報導遭中途抽稿，主因是「翁柏宗向電視台申訴」，對此NCC再度回擊，強調壓新聞一事為「不實指控」。

    NCC組織法於上會期修正通過，明定委員任期4年僅能連任1次，卻因行政院遲未公告而難以上路實行，民眾黨立院黨團質疑現擔任代理主委的翁柏宗資格有不當之處。

    此外，黃國昌今年9月20日於立法院質詢時指控，翁柏宗送年節禮品，卻由廣電業者買單，法務部長鄭銘謙於立法院會中允諾，會請政風單位了解，但NCC強調「絕無此事」，相關禮品費用是以特別費支付。

    黃國昌今日再加碼爆料，有記者實際找到魚販詢問情況，而魚販證實確實媒體曾購買海鮮，但報導刊出前卻遭抽稿，並稱主因是「翁柏宗向電視台申訴」，質疑NCC主委向電視台申訴自己的新聞，恐有施壓的疑慮。

    對於相關指控，NCC強調，關於媒體報導委員會「壓」新聞一事為不實指控，黃國昌於今年9月20日質詢時，立法委員沒有給翁柏宗現場說明機會，因此媒體紛紛詢問NCC有無回應，翁柏宗亦就將其手邊資料提供給相關媒體，以平衡報導，並無施壓情事。

    NCC也強調，委員會於9月20日當日已發布新聞稿跟外界說明，翁柏宗於2022年年初特別費購買年節禮物犒賞會內同仁，其單據、資料均經秘書室及主計室單位核銷無誤，相關單據資料均有留存，並已主動全部送至政風單位調查，以釐清案情。

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