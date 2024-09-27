歡迎卓榮泰至黨團溝通總預算 黃國昌：勿只派單一部長虛晃一招

民眾黨團總召黃國昌。（記者劉信德攝）

2024/09/27 15:06

〔記者李文馨／台北報導〕明年的中央政府總預算二度在立法院遭藍白黨團聯手退回，行政院長卓榮泰今（27日）上午已與立法院長韓國瑜共商總預算案付委可能性。民眾黨團總召黃國昌今也於黨團記者會表示，歡迎卓榮泰率領相關部會首長來溝通，勿只派單一部長來虛晃一招；同時也喊話，呼籲卓榮泰放下蠻橫與傲慢，不要再透過製造社會對立、假訊息的方式謀取政治利益。

行政院長卓榮泰昨晚在圓山大飯店宴請立法院外交及國防、經濟、財政、社會福利及衛生環境委員會的民進黨立委，黨團幹事長吳思瑤於會後轉述，卓榮泰除邀請韓會面共商總預算後續付委審查以外，也下令各部會首長在下次立院程序委員會之前，務必全面動起來積極遊說朝野委員。

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黃國昌表示，行政院不願面對問題、解決問題，只想透過自己掌握的媒體與網軍放話稱退回總預算受害最深的是軍公教，但當軍公教團體要求保障10年撥補方案，每年預算應為317億元，而政院僅編列194億元；他質疑，行政院口口聲聲說不要衝擊軍公教權益，為什麼不願意面對錯誤？黃國昌也向卓榮泰喊話，放下蠻橫與傲慢，不要再透過製造社會對立、假訊息的方式謀取政治利益。

黃國昌強調，民眾黨歡迎卓榮泰率相關部會首長來溝通，因為總預算案不是單一部會，而是跨部會問題，卓榮泰不要只派單一部長來虛晃一招；張啓楷補充，財政部長預計下週拜會黨團，民眾黨要求主計處長，以及編錢、花錢的首長帶著方案一起來溝通，歡迎卓榮泰帶著部會首長跟答案來補破網，不要來打假球。

媒體追問，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤受訪證實，韓、卓兩人已經在議場後面談數十分鐘，韓國瑜也表示會擔起責任、承諾協助。黃國昌認為，可以代表韓國瑜、卓榮泰發言的不是吳思瑤，請卓榮泰自己出來說明；也認為，以韓國瑜的智慧跟高度，不會放任吳思瑤幫忙發言。

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