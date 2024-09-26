台商遭爆在友邦史瓦帝尼違規挖礦賺人民幣 外交部：駐館皆有掌握

媒體披露非洲華商經貿聯合總會會長李雲偉，在我邦交國史瓦帝尼王國違規採礦綠燧石銷往中國，獲利至少3000萬元人民幣。對此，外交部證實，該名台商在史瓦帝尼的採礦行為，確實曾引發當地人士抗議。（資料照）

2024/09/26 15:26

〔記者黃靖媗／台北報導〕媒體披露非洲華商經貿聯合總會會長李雲偉，在我邦交國史瓦帝尼王國違規採礦綠燧石銷往中國，獲利至少3000萬元人民幣（約1.3億元台幣）。對此，外交部證實，該名台商在史瓦帝尼的採礦行為，確實曾引發當地人士抗議，我國駐館皆有掌握相關情形。

《菱傳媒》報導指出，李雲偉長年在南非從事綠能產業，與史國王室成員交情匪淺，並在史國註冊Michael Lee Enterprises採礦公司，獲得史國核發為期1年、截至今年2月到期的「探勘權」，卻被踢爆在探勘權到期後，仍持續挖礦，將挖得的綠燧石運往中國販售。

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外交部表示，由於本案涉及個別台商與史國政府簽署的商業契約，他們不就細節評論。

但外交部也證實，該名台商在史國的採礦行為，確實曾引發部分當地人士抗議，相關情形我駐館都有詳細掌握。

《菱傳媒》報導也指出，台商界傳言李雲偉背後有中國資金，中資藉由入股台商礦場生意，恐使我國與史瓦帝尼邦誼鬆動。對此，外交部表示，台史兩國自1968年建交以來，各項雙邊合作及友誼持續深化，史國國王恩史瓦帝三世（H.M. King Mswati III）今年5月也與王妃芙姬雅妮（Inkhosikati LaFogiyane）第19次訪台，出席我國第16任總統、副總統就職典禮。

外交部強調，史瓦帝尼也持續在各重要國際組織，堅定支持我國參與，如史國總理戴羅素（Russell Dlamini）近日才在聯合國未來峰會中為我國執言，均顯示台史兩國邦誼穩固，歷久彌新，中國任何意圖以經濟力量滲透及收買史國人士的卑劣伎倆，都不會對台史邦誼造成改變。

外交部表示，外交部將在「繁榮」及「光榮」友邦的「榮邦」理念下，持續與史國政府攜手合作，共同為兩國人民創造更大福祉。

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