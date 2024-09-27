韓國瑜、卓榮泰上午會面共商總預算 韓透露願與在野黨溝通

行政院長卓榮泰連日宴請民進黨立委及部會首長，會中盼與立法院長韓國瑜會面，共商總預算案付委可能性。民進黨團幹事長吳思瑤今（27）日於立院議場前受訪轉述，上午國是論壇結束後兩院院長已會面。（資料照）

2024/09/27 10:57

〔記者李文馨／台北報導〕行政院長卓榮泰連日宴請民進黨立委及部會首長，會中盼與立法院長韓國瑜會面，共商總預算案付委可能性。民進黨團幹事長吳思瑤今（27）日於立院議場前受訪轉述，上午國是論壇結束後，兩院院長已會面，氣氛和氣也順利；韓國瑜也給予正面回應，會擔起責任，以院長高度與在野兩黨遊說溝通。

吳思瑤表示，上午國是論壇結束後，兩院院長已在議場後方會面，因為卓榮泰昨天邀請韓國瑜會面，針對總預算無法付委的事情共商，並找出突圍解決方法，今天一早動作很快，稍早在會議室會面，氣氛非常和氣順利，韓國瑜也請了咖啡跟蛋糕，雙方在很好的情境氣氛下對話。

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針對總預算案，吳思瑤轉述，卓榮泰於會面中表示，行政院立場希望盡速交付審查，團隊會以最大誠意向各黨立委說明預算編列、計劃與執行，只要讓預算進入審查程序，國會嚴格、理性、專業的監督、行政團隊絕對願意全力配合；卓榮泰也說，行政團隊全面動起來，近期啟動對朝野立委、幹部們說明預算，務必傳達若總預算不付委，對國家建設跟人民福祉可能造成的戕害。

吳思瑤提到，早上會面談數十分鐘，韓國瑜也給予正面回應，表示會擔起責任，以立法院院長的高度，力求總預算在國會進行審查，也願意向在野兩黨遊說及溝通，一早就獲得很多的正向回應、很大的溫暖，卓榮泰也感謝韓國瑜。

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