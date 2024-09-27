為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

韓國瑜、卓榮泰上午會面共商總預算 韓透露願與在野黨溝通

行政院長卓榮泰連日宴請民進黨立委及部會首長，會中盼與立法院長韓國瑜會面，共商總預算案付委可能性。民進黨團幹事長吳思瑤今（27）日於立院議場前受訪轉述，上午國是論壇結束後兩院院長已會面。（資料照）

行政院長卓榮泰連日宴請民進黨立委及部會首長，會中盼與立法院長韓國瑜會面，共商總預算案付委可能性。民進黨團幹事長吳思瑤今（27）日於立院議場前受訪轉述，上午國是論壇結束後兩院院長已會面。（資料照）

2024/09/27 10:57

〔記者李文馨／台北報導〕行政院長卓榮泰連日宴請民進黨立委及部會首長，會中盼與立法院長韓國瑜會面，共商總預算案付委可能性。民進黨團幹事長吳思瑤今（27）日於立院議場前受訪轉述，上午國是論壇結束後，兩院院長已會面，氣氛和氣也順利；韓國瑜也給予正面回應，會擔起責任，以院長高度與在野兩黨遊說溝通。

吳思瑤表示，上午國是論壇結束後，兩院院長已在議場後方會面，因為卓榮泰昨天邀請韓國瑜會面，針對總預算無法付委的事情共商，並找出突圍解決方法，今天一早動作很快，稍早在會議室會面，氣氛非常和氣順利，韓國瑜也請了咖啡跟蛋糕，雙方在很好的情境氣氛下對話。

針對總預算案，吳思瑤轉述，卓榮泰於會面中表示，行政院立場希望盡速交付審查，團隊會以最大誠意向各黨立委說明預算編列、計劃與執行，只要讓預算進入審查程序，國會嚴格、理性、專業的監督、行政團隊絕對願意全力配合；卓榮泰也說，行政團隊全面動起來，近期啟動對朝野立委、幹部們說明預算，務必傳達若總預算不付委，對國家建設跟人民福祉可能造成的戕害。

吳思瑤提到，早上會面談數十分鐘，韓國瑜也給予正面回應，表示會擔起責任，以立法院院長的高度，力求總預算在國會進行審查，也願意向在野兩黨遊說及溝通，一早就獲得很多的正向回應、很大的溫暖，卓榮泰也感謝韓國瑜。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
卓揆邀韓國瑜 共商總預算付委
2024/09/27 05:30

卓揆邀韓國瑜 共商總預算付委
藍白卡總預算！卓榮泰邀韓國瑜會商 「等待溫暖回應」
2024/09/26 22:13

藍白卡總預算！卓榮泰邀韓國瑜會商 「等待溫暖回應」
在野要求翁柏宗離開議場 立法院會一度停擺
2024/09/21 05:30

在野要求翁柏宗離開議場 立法院會一度停擺
盼與韓國瑜協調 卓榮泰：已透管道邀請2人很快會見面
2024/09/27 09:17

盼與韓國瑜協調 卓榮泰：已透管道邀請2人很快會見面
impression

宜雄盛筵 G08站350公尺 4房雙主臥2500萬起
政治今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播