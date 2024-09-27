與韓國瑜共商總預算 卓榮泰笑回：已喝過「溫暖的咖啡」

政院長卓榮泰今前往立法院進行施政報告並備詢，抵達時先行接受媒體訪問。（記者叢昌瑾攝）

2024/09/27 12:32

〔記者劉宛琳／台北報導〕明年的中央政府總預算二度在立法院遭藍白黨團聯手退回，行政院長卓榮泰今天邀請立法院長韓國瑜協商。卓榮泰稍早證實，已和韓國瑜喝過「溫暖的咖啡」，他們基本理念是相同的。

卓榮泰表示，剛剛在休息的時間，他和韓國瑜已經喝過一杯溫暖的咖啡，談了相關的事情，韓國瑜和他都對於未來國家應該發展的方向、採取的方式，他們有基本的理念是相同的。

請繼續往下閱讀...

卓榮泰說，我們彼此都要進行很多的努力，他和部會首長要表現誠意，拜託韓國瑜能夠和立委們，以如何推動國家政務為首要一起來努力。

蔡其昌表示，總預算是萬事的根本，包含各部會、社福團體等重要用在人民和國家建設上的預算，不能開玩笑。卓榮泰展現誠意，韓國瑜展現能力，這才是國家之福，樂見兩位喝咖啡多多溝通，讓人民期待的總預算，地方政府的補助款可以順利在立院進行審查。

「其實我心裡面也很難過」，國民黨立委陳雪生質詢時也表示，答詢中有許多的地方建設，他了然於胸。蔡其昌剛剛說希望韓國瑜和幾位總召茶敘，把困境解決比較重要，而不是三黨對抗。卓榮泰回應，他們就是朝這個方向來進行。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法