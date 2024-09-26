藍白卡總預算！卓榮泰邀韓國瑜會商 「等待溫暖回應」

行政院長卓榮泰（左）與民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤（右）離開台北圓山飯店。（記者廖振輝攝）

2024/09/26 22:13

〔記者謝君臨／台北報導〕行政院長卓榮泰今晚在圓山大飯店宴請立法院外交及國防、經濟、財政、社會福利與衛生環境委員會的民進黨立委。據立院民進黨團幹事長吳思瑤轉述，針對在野黨退回114年度中央政府總預算案，卓院長已向立法院長韓國瑜遞出橄欖枝，邀請韓會面共商總預算後續付委審查一事，相信會得到韓院長的溫暖回應。

立院新會期展開，卓榮泰分兩梯次宴請民進黨立委，彼此就政府施政、各項議案交換意見，今晚是第二梯次。出席官員包括國防部長顧立雄、農業部長陳駿季、勞動部長何佩珊、財政部長莊翠雲、環境部長彭啟明等人，其中，顧立雄、陳駿季在參加完總統府「全社會防衛韌性委員會首次會議」還特別趕來。

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針對總預算被退回，吳思瑤於會後轉述指出，政院進一步盤點受到影響的新興計畫、新增預算，詳盡報告。大家交換策略、戰略，非常有信心，再經過一段時間的努力後，總預算交付審查應是指日可待，「我們有信心，會持續點亮台灣。」

吳思瑤說，卓院長已下令，各部會首長在下次立院程序委員會之前，務必全面動起來積極遊說朝野委員，務必精確傳達預算付委審查對國家建設、人民福祉的重要性，卓也主動向韓院長提出希望安排會面，共商總預算後續付委審查程序。卓院長主動向韓院長發出見面邀請，「我們等待韓院長、立院方回覆。」

吳思瑤認為，卓院長的善意很足夠，相信韓院長也是溫暖的人。卓院長一直在說韓院長每次都提到要溫暖、要溫暖，他也釋出溫暖、善意，相信會得到韓院長的溫暖回應，至於何時安排會面進行討論，「我們隨時準備好，就等韓院長。」

吳思瑤也說，可以看出內閣團隊積極要讓總預算案能夠進入審查程序，在法定時間內完成，大家有志一同、分進合擊。特別是顧立雄、陳駿季兩位部長，在總統府開會後，還是堅持趕到現場和黨團成員交流，即便最後一刻還是趕來，強烈感受到內閣團隊團結作戰的用心，對於每次作戰機會大家都非常珍惜。

民進黨團書記長蔡易餘表示，卓院長希望遞出善意，已發出邀請，希望韓院長可以見面，大家就總預算未來要怎麼付委，可以靜下心來討論，讓國家順利運作下去；也讓國民黨知道很多預算在編列時，每一面向都要關心、照顧到。大家對於未來總預算付委有信心，希望可以和在野黨好好溝通，一起來審這3兆元的總預算。

立法院民進黨團幹事長吳思瑤、書記長蔡易餘接受媒體聯訪。（記者謝君臨攝）

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