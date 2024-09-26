爆藍白擋總預算「不敢說的真相」 綠營：照顧原民金額史上新高

民進黨立院黨團召開輿情回應，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤（左）、民進黨立院黨團書記長蔡易餘（右）出席記者會。（記者王藝菘攝）

2024/09/26 13:55

〔記者陳政宇／台北報導〕藍白立委以原民會未編足禁伐補償預算為由，接連封殺明年度中央政府總預算案。立法院民進黨團今（26）日披露，總預算歲出成長9.8%，而原民會公務預算成長12.3%，照顧原住民的預算漲幅不僅高於其他部會、金額更創史上新高，這就是藍白不敢說的真相，呼籲在野黨別再扭曲事實。

針對藍白屢以禁伐補償金批評政府未善待原住民，民進黨團幹事長吳思瑤今在黨團輿情回應記者會表示，總預算案應進入審查程序，歡迎在野黨針對個別部會或單一預算抽絲剝繭、嚴格把關，民進黨團一致支持，但在野黨認為單一預算編列不足，一舉將全案退回，用26億元擋住了3兆多元的總預算，這是手段過當、無差別式的攻擊。

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吳思瑤說，明年度中央政府總預算相較今年成長9.8%、金額3.1兆元創史上新高，因拚經濟有成、稅課收入成長，得以擴大照顧國人、進行各項建設，終於迎來大舉建設國家的同時，在野黨卻拿原民預算來綁助整體審查期程。其中，執政黨對原住民的照顧是更多、更擴大，因為原民會明年度公務預算是123億元、比今年成長12.3%，綜整跨部會相關照顧原住民的預算，將達178億元規模。

吳思瑤強調，數字會說話，民進黨照顧原住民的預算比其他部會成長率更多，這是用最具體的預算及政策來回應各項照顧及建設發展，但高金素梅卻不敢把這項事實真相告訴她口中的親愛族人，「民進黨照顧原住民預算成長12.3%，一年178億元達史上新高」。且原住民禁伐補償條例於上會期修法有適法性問題，單一預算造成整體原民預算的排擠，其合理性也有問題，盼大家就事論事，別無限上綱或扭曲事實。

民進黨團副幹事長洪申翰則透過臉書表示，中央政府用於照顧原住民族的預算成長幅度，明顯大於整體總預算。這些真實的數據，藍白不講清楚，只想繼續用資訊的落差，抓著一個有高度違憲疑慮的修法條文，無限上綱，去塑造執政黨多麼對不起原住民的錯覺，進而要卡住整個政府運作前進的腳步。

洪申翰批評，這種為反而反的做法，更讓所有想要好好審查預算的立委們，在新會期虛耗，根本沒有預算可以進立院實質審議，誠如國民黨立委羅廷瑋心裡怕的，就是當選民都知道了這些藍白不敢說的真實資訊，會有多憤怒，這就是他當時怕到選擇棄權，不敢跟著藍白退回總預算的真正原因。

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