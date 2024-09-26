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藍白以原民禁伐補償條例封殺總預算 洪申翰：原民會公務歲出成長高達12％

民進黨中常委洪申翰。（資料照）

民進黨中常委洪申翰。（資料照）

2024/09/26 14:04

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕藍白以原民會未編足禁伐補償預算為由，封殺明年度中央政府總預算案；對此，民進黨團副幹事長洪申翰表示，原民會及所屬的公務歲出，相較於前一年成長幅度是高達12%，藍白這種為反而反的做法，更讓所有想要好好審查預算的立委們在新會期虛耗，根本沒有預算可以進立院實質審議。

洪申翰在臉書PO文表示，藍白這次利用原住民禁伐補償編列的問題，來擋住整個中央政府的總預算，企圖塑造民進黨政府如何又如何欺負原住民，我們必須讓大家知道，整個中央政府的年度總預算歲出（就是預計花的錢啦），因為經濟成長稅收增加，所以相較於前一年，編列的成長幅度是9.8%。

洪申翰指出，而原民會及所屬的公務歲出相較於前一年，成長幅度是高達12%。簡單說，用在照顧原住民族的成長幅度，是明顯大於總體中央政府總預算的成長幅度，數據就擺在眼前。就在每個委員都有的預算書裡。

洪申翰續指，但這些真實的數據，藍白通通不會跟你說，他們只想繼續用資訊的落差，抓著一個有高度違憲疑慮的修法條文，無限上綱去塑造執政黨多麼對不起原住民的錯覺，進而要卡住整個政府運作前進的腳步，實際上，這種為反而反的做法，更讓所有想要好好審查預算的立委們，在新會期虛耗，根本沒有預算可以進立院實質審議。

洪申翰直言，「羅廷瑋」心裡怕的，就是當選民都知道了這些藍白不敢跟你說的真實資訊，會有多憤怒，這就是他當時怕到選擇棄權，不敢跟著藍白退回總預算的真正原因。

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