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新北市議會民進黨團訪美 拜訪市長、台裔市議員

新北市議會民進黨團10日在洛杉磯與West Covina市長Tony Wu、洛杉磯郡第五區市長Kathryn Barger、Yorba Linda市台裔市議員Peggy Huang交流，促進台美友誼。（新北市議會民進黨團提供）

新北市議會民進黨團10日在洛杉磯與West Covina市長Tony Wu、洛杉磯郡第五區市長Kathryn Barger、Yorba Linda市台裔市議員Peggy Huang交流，促進台美友誼。（新北市議會民進黨團提供）

2024/07/11 19:21

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市議會民進黨團在總召集人、議員張維倩帶領下，4日到15日赴美國丹佛及洛杉磯進行「民主同行-壯闊台灣之旅」，10日在洛杉磯與West Covina市長Tony Wu、洛杉磯郡第五區市長Kathryn Barger、Yorba Linda市台裔市議員Peggy Huang進行交流，促進台美友誼。

民進黨團指出，Tony Wu是台南人，25歲時移民美國，他今年3月曾率團訪問新北市，因此與張維倩結識，雙方當時已相約今年訪美；Kathryn Barger則介紹美國獨特的「5位議員輪值市長制度」，帶領訪問團參觀議場，致贈包含2個城市標章的證書，象徵兩市友誼長存。

民進黨團說，Peggy Huang出生於台灣，父母目前住在新北市林口區；Peggy Huang以流利台語與新北市議員們交流，相約今年在新北市再見，她也以城市綠美化修剪樹木剩下的木頭再生利用，製作紀念匾贈予訪團，象徵著兩市之間綠色友誼的持續與深厚。

民進黨團說，此次訪美展現台美之間的深厚友誼與緊密合作、增進彼此了解與信任，為未來的合作奠定更堅實的基礎。

張維倩說，希望未來能有更多這樣的機會，讓台美之間的關係更加緊密，共同為台灣的國際地位和民主價值奮鬥。

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