翁曉玲主張政院覆議失敗就得接受 大法官尤伯祥質疑：立院有比較大？

針對立法院機關代表翁曉玲等人主張法案覆議失敗後，行政院就要接受結果，不能聲請釋憲，大法官尤伯祥當庭提出質疑。（圖翻攝自「Judicial Yuan 司法院影音」YT）

2024/07/10 22:58

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕憲法法庭今天（10日）針對立法院擴權法案，開庭進行聲請暫時處分案準備程序。針對立法院機關代表翁曉玲、吳宗憲、黃國昌等人主張法案覆議失敗後，行政院就要接受結果，不能聲請釋憲，大法官尤伯祥當庭提出質疑。

所謂憲法機關忠誠，指的是各個憲法機關在行使職權作成決定時，應該顧及其他憲法機關的利益，並尊重其權限。大法官尤伯祥週三在憲法法庭上就問道，針對立院機關代表主張國會改革法案覆議失敗後，行政院方只能接受，不能再聲請釋憲，不過行政院認為這樣的主張已違反憲法機關忠誠，請問機關代表認為是否有衝突？覆議失敗後行政院是否只能去執行本身認為已違憲的法律？

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翁曉玲回應稱，任何法案推出後，本來就要施行一段時間後，再來看看憲政機關彼此是不是沒有辦法配合運作，在沒有「具體的爭議案件」出現之前，行政院不僅在通過前就揚言不會遵守，後續還不斷說國會改革法案內容實質上侵犯憲法基本原則、違反憲法機關忠誠，她認為「這才是真正違反憲法機關忠誠！」

大法官尤伯祥聞言馬上質疑，「翁委員，您的意思是行政院主張係爭的規定違憲，因此提請覆議，立法院這邊沒有通過，行政院就必須接受，換句話講，立法院說沒有違憲就沒有違憲，行政院就必須要接受。那我這邊就產生2個疑問，第1個是照您這樣講，那是不是我們的憲法有所謂『國會優位』？也就是立法權比行政權大？第2個，憲法法庭這邊的違憲審查權，在這種情況下又將置於何地呢？」

翁曉玲趕忙否認有說「國會優位」，但她還是堅持，行政院做為「受規範對象」，行政官員質詢若有虛偽陳述會有處罰，其他國家都有看到類似規範，即便像司法院、各級法院裡面的訴訟法，都有類似規定，她不懂有什麼侵犯到行政機關的核心權力？又有哪裡違反憲法基本原則？

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