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藍智庫：「玉山學者計畫」失衡 近6成集中理工領域

國民黨智庫教文體育組召集人陳學聖。（資料照）

國民黨智庫教文體育組召集人陳學聖。（資料照）

2024/07/27 09:41

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨智庫今日批評，為協助大專校院延攬國際頂尖人才，提供符合國際競爭的薪資待遇，藉此吸引國際人才來台任教的教育部「玉山學者計畫」明顯失衡，聘用學者近6成集中理工領域，可能使我國較為弱勢的人文、藝術及社會科學領域處境更困難。

教育部近日宣布，113年「玉山學者計畫」通過55件，創歷年最高，其中有3名「玉山學者」獲得外加年薪500萬元。國民黨智庫教文體育組召集人陳學聖表示，該計畫歷年聘用學者近6成集中於理工領域，人文與藝術領域則僅佔4.2％，教育部應適度平衡領域人才占比。

陳學聖指出，根據教育部資料，「玉山學者計畫」自107年上路至113年為止，共聘用306名「玉山學者」與「玉山青年學者」，在6類學術領域中，以工學110名最多，理學69名次之，兩者合計占比達58.5%，再次之為生命科學及農學共45名，占比14.7％，而人數最少的3個領域分別為社會科學38名、醫學31名及人文與藝術13名，占比分別為12.4％、10.1％及4.2％，三者合計占比僅有26.7％，還不到工學與理學合計數的2分之1，落差極大。

陳學聖認為，「玉山學者計畫」的出發點是為吸引國際人才來台任教，並未設定優先延攬聘用領域，但在目前的措施下，卻可能導致我國人文社會科學及藝術領域的處境，更加弱勢。

他呼籲教育部應強化人文社會科學、藝術及醫學領域學者申請「玉山學者計畫」的誘因，並以相關配套適度提高占比，以落實計畫所設定的「協助各大專校院延攬國際頂尖人才」，以及「讓國際人才的學術能量在台灣學術環境扎根，並提升我國高等教育的國際影響力」等目標。

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