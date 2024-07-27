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男跑步突心臟驟停倒地 有相同經驗獲救跑友CPR救命

呂男日前於操場跑步時突心臟驟停，幸運被跑友CPR+AED急救技術，後有消防及時處置。（桃園市政府消防局第四大隊復旦分隊提供）

呂男日前於操場跑步時突心臟驟停，幸運被跑友CPR+AED急救技術，後有消防及時處置。（桃園市政府消防局第四大隊復旦分隊提供）

2024/07/27 22:47

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市呂姓男子日前在操場跑步，突然心臟驟停倒下，幸好有跑友以心肺復甦術（CPR）與自動體外心臟除顫器（AED）緊急救援。桃園市消防局提醒，民眾如遇心臟驟停患者，可聽從消防局救災救護指揮中心線上指示，冷靜協助救援，以提高患者存活率。

桃園市政府消防局第四大隊復旦分隊指出，呂男在操場跑步突然心臟驟停倒下，跑友趕以CPR與AED救援，成功救回一命，救援跑友過去也有心肌梗塞被救回經驗，得知消防局有推廣全民CPR訓練，馬上號召好友到復旦消防分隊學習CPR與AED，因此，遇到呂男跑步倒地時，馬上派上用場，成功緊急救援。

復旦分隊指出，據醫學統計，人體停止血液供應造成大腦缺氧4分鐘以上，腦部就會開始受損，缺氧10分鐘以上，即有可能腦死，面對心臟驟停的患者，每延遲1分鐘，患者存活率就會下降7到10％。

復旦分隊長姜麟容提醒，民眾如遇心臟驟停患者，請先保持冷靜，聽從消防局救災救護指揮中心線上護理師的指示實施CPR及使用AED，以幫助提高患者的存活率，也歡迎民眾至消防分隊學習急救知識和技能，成為協助他人的生命捕手。

呂男（前排中）事後回復旦分隊，感謝消防救援辛勞。（桃園市政府消防局第四大隊復旦分隊提供）

呂男（前排中）事後回復旦分隊，感謝消防救援辛勞。（桃園市政府消防局第四大隊復旦分隊提供）

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