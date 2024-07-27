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高虹安涉貪助理費像「潘朵拉的盒子」 柯文哲：立院應制度化

柯文哲今到宜蘭參加活動。（記者王峻祺攝）

柯文哲今到宜蘭參加活動。（記者王峻祺攝）

2024/07/27 09:56

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕新竹市長高虹安因立委期間涉貪助理費一審被判7年4月，宣布退出民眾黨，黨主席柯文哲今早在宜蘭接受媒體聯訪時指出，這就像「潘朵拉的盒子」，立院助理費薪資達成率印象超過97％，大家把錢「領好領滿」，也知道裡面有問題，立院現在應該檢討改進並制度化。

柯文哲說，高虹安之前有提過退黨，因不知道會發生什麼事，不想為難我們，猜她昨天心情很亂，「我也是」，直到半夜才LINE訊息給她，要找時間討論談下一步怎麼走。

媒體問及高虹安事件是否會衝擊到民眾黨？他說，民眾黨成立到現在每天都在風雨飄渺中度過，他覺得不怕困難，但是要有能力克服這樣就好，後續會把代理的邱臣遠找來，看他需要哪些協助，還是要把市政做好。

柯文哲說，他還是相信高虹安沒有犯意，大家都清楚這就像「潘朵拉的盒子」，立法院助理費薪資達成率印象超過97％，表示大家幾乎都領好領滿，也知道裡面有問題，現在比較正面的態度是既然事情發生，應該回去檢討立院對於這件事情怎麼改進，不然任何一個助理偷偷留存帳目，隔1、2年去外面檢舉，立委人人自危，與其這樣不如制度化。

針對高虹安事件，柯文哲接受媒體聯訪。（記者王峻祺攝）

針對高虹安事件，柯文哲接受媒體聯訪。（記者王峻祺攝）

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