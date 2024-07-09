國民黨：鄭文燦任內推八德轉運站案有4大疑點

前桃園市長鄭文燦涉嫌觸犯貪污治罪條例，國民黨今日指出，鄭文燦市長任內的水深得令人震驚，其中八德轉運站案有4大疑點，備受質疑。（截圖自國民黨臉書）

2024/07/09 14:06

〔記者施曉光／台北報導〕前桃園市長鄭文燦涉嫌觸犯貪污治罪條例，國民黨今日指出，鄭文燦市長任內的水深得令人震驚，其中八德轉運站案有4大疑點，備受質疑。

國民黨表示，第1個疑點為八德轉運站的土地原本計劃以「租借20年」的方式取得，然而租金卻高達8000多萬元，以如此高昂的價格與面積，完全可以用購買的方式代替租借，否則20年後土地可能要歸還給地主，市府與市民將一無所獲，最終在桃園市議會國民黨團的強力反對下，才要求鄭文燦市府以更低的價格承租。

請繼續往下閱讀...

國民黨指出，第2個疑點是轉運站的預定用地原本是「非都市土地」的「特定農業用地」，這是為了保護其耕種價值而特別保留的土地，在這種前提下，為什麼過去的桃園市政府堅持要挑選該塊土地？

國民黨接著質疑，第3個疑點是變更價差回饋金不明，如果要將特定農業用地變更為交通用地，應該要繳納多少回饋金？實際上，即便在都市中進行這種土地變更，也需要高達數百萬元的費用，非都市土地的特定農業用地可能要更多。

國民黨表示，預計2026年桃園綠色捷運打通後，由於捷運將直接與新北市捷運相接，桃園市民最有可能的通勤方式是直接搭乘捷運到目的地，不太可能會從八德轉運站出發，效益可能降低，因此鄭文燦執意要在八德設轉運站的目的備受質疑，這是八德轉運站案的第4個疑點。

國民黨指出，這類涉及土地炒作的爭議層出不窮，過去鄭文燦市府的經發局局長郭裕信，就曾陷入與炒地集團的糾纏，面對國民黨團的質詢，當時鄭文燦毫無應對辦法，顯示民進黨在桃園的執政根本就是一塌糊塗，也證明「綠色執政、品質保證」只是一塊民進黨用來自嗨的標語，而不是社會公認的客觀事實。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法