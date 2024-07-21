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金門談兩岸未對等開放觀光 羅文嘉要陳玉珍「給對岸發個文」

海基會副董事長羅文嘉（右三）與金門籍立委陳玉珍（右二）論及兩岸未對等開放觀光議題，雙方各有解讀，讓在一旁的副縣長李文良（右四）、金門議長洪允典（右一）及縣議員董森堡（右五）插不上話，只能全程「旁聽」。 （記者吳正庭攝）

海基會副董事長羅文嘉（右三）與金門籍立委陳玉珍（右二）論及兩岸未對等開放觀光議題，雙方各有解讀，讓在一旁的副縣長李文良（右四）、金門議長洪允典（右一）及縣議員董森堡（右五）插不上話，只能全程「旁聽」。 （記者吳正庭攝）

2024/07/21 23:36

〔記者吳正庭／金門報導〕海峽交流基金會副董事長羅文嘉今天在金廈泳渡會場，與金門籍立委陳玉珍論及兩岸未對等開放觀光，各有解讀，差點僵持不下，羅推陳玉珍上前線，要她給對岸發個文，趕快讓中國人民來台旅遊，兩人轉身離開，羅未踏穩，踉蹌一跌，所幸陳玉珍快手拉了一把，似乎很快化解了雙方前一刻短兵相接的小小尷尬。

羅文嘉與陳玉珍在金廈泳渡的出發點「互相鼓勵」，兩人明年相約從廈門接力游回金門，陳話鋒一轉，海基會可以順著立法院的決議，取消「禁團令」，陳還說「這是一個台階」，羅立刻回應，「問題卡在對岸啊！」，台灣沒有問題。

羅文嘉說，現在由台灣觀光團出團是持續進行中，是「出團進行式」，並滾動式檢討原來的禁團令；他說，現在的狀況是「出團中」，卡在對岸不讓團來台灣。

羅對陳說，「妳要不要發個文給對岸？讓他們過來」，羅給陳一個有力的握手，並說，妳是金門最有力、唯一的立委代表，請他們開放當地人民來金門、來台灣，台灣的政府歡迎他們。

曾經是民進黨的文宣大將，也曾任立法委員，在向來辯才無礙的陳玉珍前，羅文嘉反而是「搶話王」。

羅文嘉更學以致用，將19日才去參觀的金門水頭港旅運中心新建工程為例，強調政府花了30.3億元，蓋了可以容納350萬人次進出的大樓，若是對岸觀光客不來，不就白忙一場？

陳玉珍說，取消「禁團令」是立法院的決議，中央應該釋出善意，對岸才有機會開放中國人民來台觀光。

羅、陳短暫的「交流」，看在一旁的副縣長李文良、金門議長洪允典及縣議員董森堡眼裡，對於開放觀光這道難解的題，心裡都有數，也都插不上話，只能全程「旁聽」。

羅、陳兩人轉身離去時，羅文嘉腳底絆到墊子，跌了一個踉蹌，除了隨行的海基會綜合處處長洪浦釗，平日有打籃球底子，適時彎腰伸手，一旁的陳玉珍也趕緊出手，拉了一把羅的手臂，才沒有讓羅「仆街」，看在旁人眼裡，顯然前一刻兩位「名嘴」交鋒時的凝滯空氣，早已化為烏有。

海基會副董事長羅文嘉（前右二）、立委陳玉珍（左三）轉身離去時，羅腳底絆到墊子，跌了一個踉蹌，除了隨行的海基會綜合處處長洪浦釗適時彎腰伸手，一旁的陳玉珍也趕緊出手，拉了一把羅的手臂，才沒有讓羅「仆街」。（記者吳正庭攝）

海基會副董事長羅文嘉（前右二）、立委陳玉珍（左三）轉身離去時，羅腳底絆到墊子，跌了一個踉蹌，除了隨行的海基會綜合處處長洪浦釗適時彎腰伸手，一旁的陳玉珍也趕緊出手，拉了一把羅的手臂，才沒有讓羅「仆街」。（記者吳正庭攝）

海基會副董事長羅文嘉（前右二）、立委陳玉珍（左三）轉身離去時，羅腳底絆到墊子，跌了一個踉蹌，除了隨行的海基會綜合處處長洪浦釗適時彎腰伸手，一旁的陳玉珍也趕緊出手，拉了一把羅的手臂，才沒有讓羅「仆街」。（記者吳正庭攝）

海基會副董事長羅文嘉（前右二）、立委陳玉珍（左三）轉身離去時，羅腳底絆到墊子，跌了一個踉蹌，除了隨行的海基會綜合處處長洪浦釗適時彎腰伸手，一旁的陳玉珍也趕緊出手，拉了一把羅的手臂，才沒有讓羅「仆街」。（記者吳正庭攝）

海基會副董事長羅文嘉（前右二）、立委陳玉珍（左三）轉身離去時，羅跌了一個踉蹌，幸好隨行的海基會綜合處處長洪浦釗適時彎腰伸手，一旁的陳玉珍也趕緊出手拉了一把羅的手臂。（記者吳正庭攝）

海基會副董事長羅文嘉（前右二）、立委陳玉珍（左三）轉身離去時，羅跌了一個踉蹌，幸好隨行的海基會綜合處處長洪浦釗適時彎腰伸手，一旁的陳玉珍也趕緊出手拉了一把羅的手臂。（記者吳正庭攝）

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