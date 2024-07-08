鄭文燦涉貪案 國民黨再點3案質疑鄭涉入

國民黨今日召開記者會指出，除了華亞科農地案，也點名桃園的小檜溪自辦重劃工程、觀音區草漯的忠孝段、八德轉運站等土地，鄭文燦也有涉入。（記者王文麟攝）

2024/07/08 13:43

〔記者林欣漢／台北報導〕前海基會董事長鄭文燦在桃園市長任內，疑涉土地開發收賄遭查辦，以500萬元交保，鄭文燦昨日正式請辭海基會董事長一職。國民黨今日召開記者會指出，除了華亞科農地案，也點名桃園的小檜溪自辦重劃工程、觀音區草漯的忠孝段、八德轉運站等土地，鄭文燦也有涉入，而總統賴清德、蔡英文前總統是否知情，應出面說清楚。

桃園市議員、國家政策研究基金會副執行長凌濤表示，華亞科農地案獲利可能高達57.47億元，怎麼可能前金只有500萬？前金、後謝加起來的金額到底是多大的規模？第二，7年前發生這個案子，現在才查，過去蔡英文政府的檢調機關，是誰在幫鄭文燦護航、寵信「大阿哥」？讓賴清德上任之後才追殺？第三，鄭文燦還涉及了多少案？而這些案，桃檢竟然在聲押庭上四次提出要搜索票被打回。

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凌濤指出，在桃園觀音區草漯的忠孝段共4357.79坪的土地，被倒置廢棄物、棄土，是一塊不值錢的土地，但綠營民代組成龐大的購地集團，購買金額上看1億894萬4千多元，因為他們打算集合起來，向市府申請產創條例創新園區，讓土地「點石成金」。

凌濤拿出原始的契約書表示，身分證、地址、蓋章、手印，每一件事情都是有憑有據。合約上的甲方、買方林黃彰，是小英之友會桃園的理事長；「信賴之友會」的大園分會會長游建享；時任鄭文燦的經發局長郭裕信，在鄭市府團隊執政的時候，加入了購地集團，帳面獲利一千多萬；郭登興是桃園市政府兩岸小組的委員，也涉入買地集團；民進黨的老議員李鎮楠，代表他的家庭簽約。

凌濤質疑，這麼大的購地集團，鄭文燦在整個購地過程、分享利益的過程知不知情？知不知道局處首長涉入買地？賴清德，你的信賴之友會的會長涉入。蔡英文過去8年包庇，讓整個鄭文燦的案子沒有被搜查。你的小英之友會的人涉入買地，難道不吭一聲嗎？

桃園市議員舒翠玲也指出，八德轉運站有幾點啟人疑竇之處，首先是政府採用租地，而不是買地，20年租金近八千多萬，以這樣的價格跟面積，可以直接買一塊地；其次，土地的地目是非都市土地的特定農業用地，「特農」是應該要特別保護，屬於有耕種價值農地，為什麼桃園市政府要選擇「特農」用地來變更？第三，變更以後中間的價差是多少？

國民黨副發言人康晉瑜也質疑，桃園的小檜溪自辦重劃工程，疑似有公器私用、圖利建商的疑雲。康晉瑜說明，整個小檜溪自辦重劃區大約39.76公頃，跟鄭文燦關係密切的三大建商，在其中取得非常多的土地跟建案。計算土地整合後到這幾年的土地交易價格，從30萬漲到90萬，翻漲三倍之多，整體的土地價值總計漲幅高達721.6億元，這是鄭文燦高超點石成金的能力。

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