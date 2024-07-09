檢抗告成功 桃園地院重開羈押庭 鄭文燦10:02到庭

桃園地院今天上午重開羈押庭，前海基會董事長鄭文燦步入法庭時神情嚴肅。（記者鄭淑婷攝）

2024/07/09 10:27

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園地檢署偵辦前海基會董事長鄭文燦於桃園市長任內，涉嫌收賄500萬元主導「變更林口特定區計畫－工五工業區擴大方案」（華亞科技園區）旁農地自辦市地重劃案，檢察官5日傳喚鄭到案偵訊後當庭逮捕、6日凌晨向桃園地院聲請羈押禁見，法官審理後裁定以500萬元交保；檢方當庭提出抗告，桃園地院昨以最速件作業，將抗告卷證派專人送抵高等法院，高院合議庭審理後裁定全案撤銷發回桃院更裁。

桃園地院昨晚收到高院裁定及卷證後立即分案確定承審法官，定於今天上午10點重開羈押庭，鄭文燦於上午10點02分抵達桃院，由律師陳永來陪同步入法庭。

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高院合議庭昨天認為，因桃院未說明何以鄭文燦無羈押原因、必要性及依據為何，是否諭知交保500萬元等處分，即能排除鄭逃亡，或與其他共犯勾串、滅證，認為桃院有裁定理由不備的違誤，因此撤銷原裁定，發回桃院更為裁定。

桃園地院昨晚收到高院裁定及卷證，立即分案確定承審法官，法官閱卷後定今天上午10點重開羈押庭。鄭文燦上午10點02分抵達桃院，神情嚴肅步入法庭；一般認為，檢方與鄭文燦及辯護人今天的攻防重點為是否有逃亡及串證、滅證之虞，法庭上將有激烈攻防。

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