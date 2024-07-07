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全代會前各派系頻頻拔樁 鄭文燦涉案後「桃園隊」恐持續出走

鄭文燦涉入土地開發收賄案，桃園地院裁定500萬元交保，他步出法院露出笑容。（資料照）

鄭文燦涉入土地開發收賄案，桃園地院裁定500萬元交保，他步出法院露出笑容。（資料照）

2024/07/07 17:00

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕前桃園市長鄭文燦涉入土地開發收賄案重創政途，尤其21日民進黨全代會在即並將改選黨職，各派系拔樁動作頻頻，綠營人士憂心，鄭文燦在桃園市長任內建立的「桃園隊」恐持續出走，也牽動鄭文燦黨內勢力。

鄭文燦身段柔軟、善於溝通，在桃園8年執政成績亮眼，自詡是超越對立的「鄭文燦模式」，並以母雞之姿整合黨內系統、民代建立「桃園隊」，綠營人士指出，鄭文燦交棒之路受挫，先是被國民黨拿回執政權，立委選舉又6席全失，加上鄭文燦轉戰中央不順，從行政院副院長到海基會董事長，握有的行政資源減少，「其實很久沒聽到『桃園隊』這個口號了」。

綠營人士指出，「桃園隊」本來就來自各派系，只是尊重鄭文燦共主，在鄭離開桃園之後，各派系就有到桃園拉人，像是立委選舉期間，正國會曾到桃園輔選個別候選人，也已有多位議員加入正國會運作，此次民進黨改選黨職，桃園市有議員呂林小鳳、陳睿生、桃園市全國黨員代表鄭志宏3人參選中執委，其中，陳睿生即代表正國會，呂林、鄭則屬鄭文燦系統，避免黨職選舉添變數，親鄭勢力積極拉回部分議員。

綠營人士表示，不只是正國會，民主活水也很積極拉人，鄭文燦涉入土地開發收賄案在黨職選舉前爆出，「桃園隊」可能持續有人出走；有綠營「小雞」認為，黨職選舉前各派系都會拔樁，這是很正常的事，也有綠營「小雞」說，多數人過去受鄭文燦照顧很多，現在鄭文燦落難了，還是希望看司法最終結果再說，只是難免有人見獵心喜，一直朝鄭文燦射箭。

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