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謝龍介侄子謝克洋：鄭文燦涉收賄500萬未列財產申報 明向監院檢舉

國民黨不分區立委謝龍介姪子謝克洋（圖），預告明天要親向監察院檢舉鄭文燦財產申報不實。（取材謝克洋臉書）

國民黨不分區立委謝龍介姪子謝克洋（圖），預告明天要親向監察院檢舉鄭文燦財產申報不實。（取材謝克洋臉書）

2024/07/07 21:59

〔記者李容萍／桃園報導〕前桃園市長、海基會董事長鄭文燦疑涉貪，經法院裁定500萬元交保，今日主動請辭海基會董事長。國民黨不分區立委謝龍介姪子、曾參選過桃園市議員（中壢選區）的謝克洋，今（7）日表示，根據監察院廉政專刊內容，「鄭文燦沒有把他收受的賄款，寫入他的財產申報裡面」，他明天（8日）要親向監察院檢舉鄭文燦財產申報不實。

鄭文燦在桃園地院裁定500萬元交保後，昨晚透過友人發表聲明強調「自己從政以來，公而忘私，不貪不取，是他很珍惜的價值，他會在司法調查的過程，捍衛自己的清白。深深感謝大家的關心。」

謝克洋在個人臉書粉專表示，根據桃園地方法院新聞稿內容指出鄭文燦在106年9月收受500萬元賄款；但是根據監察院廉政專刊內容，鄭在105年12月27日申報存款為753萬左右，在106年11月1日，鄭申報的存款是974萬元左右。他認為「鄭文燦沒有把他收受的賄款，寫入他的財產申報裡面」，已明確違反公職人員財產申報法第12條第1項，處20萬元以上400萬元以下罰鍰。

謝克洋說，明天親將向監察院檢舉鄭文燦財產申報不實，根據法院查出事證，顯然鄭沒有誠實申報財產，希望監察院調查。

謝克洋表示，根據監察院廉政專刊內容，預告明天要親向監察院檢舉鄭文燦財產申報不實。（取材謝克洋臉書）

謝克洋表示，根據監察院廉政專刊內容，預告明天要親向監察院檢舉鄭文燦財產申報不實。（取材謝克洋臉書）

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